網紅醫師女兒疑遭霸凌 北市教育局：已啟動調查

網紅醫師控訴女兒遭到校園霸凌。（示意圖／Pexels）





一名網紅醫師日前在臉書粉專發文指控，其就讀台北某國中的女兒遭到霸凌，出現疑似脊椎損傷的癲癇等症狀，強調「一定會讓壞人付出代價」。台北市教育局今（6日）對此作出回應。

網紅醫師表示，女兒出現下肢無力走路、癲癇發作等症狀，疑似是脊椎受傷導致。女兒已完成電腦斷層檢查，並再安排做核磁共振。網紅醫師強調，「此時因為一切已經進入司法程序，詳細細節目前無法對外公開說明，靜待司法調查」、「爸爸媽媽會讓所有的壞人受到應得的處罰」。

廣告 廣告

台北市教育局對此回應，學校已完成校安通報並啟動處理程序；該局已督導學校後續經家長提出調查申請後，需依法辦理調和或調查作業，並提供學生必要心理諮商輔導等措施。

教育局強調，面對校園事件皆秉持零容忍精神，已要求學校依法啟動相關程序，積極維護學生受教權及確保身心健康，並提供學生必要之心理諮商、輔導及其他支持措施，確保學生權益獲得充分保障。



【更多東森娛樂報導】

●「那對夫妻」女兒妮妮疑遭校園霸凌 爸爸喊話：我會陪著面對

●不只霸凌！「那對夫妻」女兒疑遭語言性騷 Kim心碎千字發聲

●獻祭陰謀論！迪麗熱巴像「複製人」...粉絲嚇壞：是假的

