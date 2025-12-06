網紅醫師女兒疑遭霸凌「無力走路」！校方、教育局：已啟動調查

記者柯美儀／台北報導

一名網紅醫師的孩子在校遭受霸凌，導致下肢無力走路。（示意圖／翻攝自Pixabay）

一名網紅醫師透露，女兒在校遭受霸凌，導致下肢無力走路、癲癇發作，讓他心痛寫下「壞人一定會受到應得的處罰」。校方及教育局也回應，強調已啟動校安通報並展開調查、輔導機制，確保學生權益獲得充分保障。

該名網紅醫師11月底時發文表示，因為臨時有事，12月2日至5日，需由其他醫師代診，後續有機會的話會再跟大家說這件事，「看到孩子受苦我是多麼的心痛，壞人一定會得到應得的處罰。」貼文一出，湧入不少網友關心，「希望大家的小孩都能平安健康」、「會沒事的，加油」、「祝福一切平安無事，早日康復」。

廣告 廣告

這名醫師也在3日再度發文感謝大家的關心、祝福，並透露目前孩子下肢無力走路、癲癇發作，懷疑是脊椎受傷，已經做了電腦斷層，也安排核磁共振，「爸爸媽媽會讓所有的壞人受到應得的處罰！」

對此，校方表示，事件發生後已立即關心學生，並持續加強輔導，同時協助雙方家長溝通。受傷學生目前獲得妥善醫療照護。

教育局也回應稱，學校於知悉相關情事後，已依完成校安通報，並啟動後續處理程序，教育局已督導學校後續經家長提出調查申請後，需依法辦理調和或調查作業。

教育局重申，面對校園事件皆秉持零容忍精神，並要求學校依法啟動相關程序，積極維護學生受教權及確保身心健康，並提供學生必要之心理諮商、輔導及其他支持措施，確保學生權益獲得充分保障。

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

更多三立新聞網報導

信義區28歲女「虐死14隻貓！」鄰居倒垃圾聞到屍臭 焚化場找回屍體

台大爆員工被「報復性解雇」！副校長帶10人突襲咖啡廳 校方回應了

黃國昌小姨子被爆「無照安親班」搬家重啟！教育局：查到就罰

UNIQLO每月免費拿衣服！內行揭隱藏好康 GU也有優惠

