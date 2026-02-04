網紅醫愛女疑遭霸凌住院 校方竟要求「被害者道歉」！

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

網紅醫師「柚子醫師」陳木榮的愛女去年12月疑遭男同學踹頭霸凌，因此重傷住院。昨(3)日陳木榮更新案件進度，透露收到校方來信，告知調查處理期限將「因故」延長一個月，甚至事發後校方還要求夫妻倆向班級孩子致歉，讓他們感到震驚，在去年底為孩子辦理轉學，盼能保護孩子的身心狀況及學習環境。

陳木榮表示，柚子小妹的事件在去年12月6日經大眾傳播媒體報導而知悉，依規定視同檢舉成立。第一次調查會議之後，依相關規定，原則上應於兩個月內完成調查並提供結果。然而，近日他收到校方來信，告知調查處理期限將「因故」延長一個月。

陳木榮提到，事發後學校家長會原本就有個同年級家長群組，加入群組的家長「高達六百多人」，當時自己看到群組裡很多家長都很關心這件事的進展，也有很多家長詢問關於學校的後續處理。對此，他請這些家長耐心等候學校的調查報告，家長會設立這個家長群組的目的原本就是促進學校與家長之間的溝通交流，有任何問題應該都可以在這群組內得到回覆。

陳木榮也感謝每一位關心柚子小妹、孩子安全的朋友們，同時也透露事發初期，有許多朋友傳截圖給他，提醒要小心、保護孩子。自己則看一下內容，發現是一個在事發同一時間新設立的帳號，留言內容都只針對柚子小妹。坦言自己真的很害怕，怕孩子再次受到傷害，甚至事發後，校方人員曾在班級群組中表示希望能由學校出面，請他們夫妻向班級孩子致歉。柚子小妹也在群組中，看到這段文字後，非常難過的將要求道歉的截圖傳給了他們夫妻。

陳木榮不解，在事件責任尚未釐清之前，為何要「被害者道歉」？在事件責任尚未釐清之前，無法理解校方人員的處理方式，認為這樣的回應，已明顯偏離校園安全事件中「保護被害者、避免二次傷害」的基本原則，也讓他們對校方後續處理的中立性與適切性，產生重大疑慮，並逐步喪失信任。基於保護孩子身心狀況、穩定其學習與生活環境的考量，夫妻倆已於去年底為孩子辦理轉學。

陳木榮表示，目前孩子已回到一個老師認真盡責、同學友善，也曾陪伴她成長的熟悉校園，相信在這樣穩定且支持的環境中，對孩子現階段的恢復與適應，是最理想、也最合適的安排。回到學校初期，柚子小妹走路仍不穩，他為孩子準備一支拐杖備用。現在的環境裡，老師對孩子非常用心，同學也很願意照顧她。

陳木榮也分享，柚子小妹前後住院兩次，有一段時間孩子完全無法行走，自己背著她進急診室，在醫院裡每天抱著她去上廁所；怕孩子心裡難過，只能強打起笑容對她說「妳不要擔心，不能走路也沒關係，反正爸爸可以背著妳一輩子」。柚子小妹心情不好時，自己也鼓勵著她，「希望所有的苦難，就到我們為止。希望不要再有其他孩子，經歷同樣的傷害」，期待每一位孩子都能被善待、被保護。

