網紅醫曝「氣喘救命藥」退出台灣！藥廠澄清：全球停產

有網紅醫師今（24）日揭露「Berodual®備喘全和Berotec®備勞喘要退出台灣了」，喘起來的急救擴張劑，帶在身上可以在關鍵時刻救你一命。直指藥價過低導致空運來台不敷成本，痛批「這次要出人命了。」不過藥廠今日澄清，該款藥物是「全球全面停止生產」，並非針對台灣，主要是因為環境永續考量；衛福部食品藥物管理署表示，國內尚有其他成分同藥理機轉且具相同治療位階的口腔吸入劑藥品許可證至少3張，皆正常供應。

這兩款藥物為台灣百靈佳殷格翰股份有限公司生產。藥廠今日傍晚發布聲明指出，百靈佳殷格翰身為研發導向的國際藥廠，始終將病患需求與環境永續視為核心使命。

聲明指出，基於全球，包括美國、加拿大、歐盟等法規指引、及符合台灣永續發展目標，百靈佳殷格翰決議全球逐步停止生產傳統加壓定量吸入器（pMDI, pressurized metered dose inhaler）類產品，避免其推進劑之氣體排放導致碳足跡增加 。

受影響的產品包括：

備喘全定量噴霧液 Berodual N Metered Aerosol（衛署藥輸字第 023473 號）

備勞喘 100 微公克定量噴霧液 Berotec N 100mcg/puff Metered Aerosol（衛署藥輸字第 023074 號）

百靈佳表示，確保醫療團隊與患者有充足時間討論治療方案，並平穩轉換至相關替代藥品，公司已於2023年7月31日發文通知食藥署，提前於法規規定公告時程通報。上述產品預計最後一批輸台到貨日為2026年9月，會按照台灣法規規定時程通報進度。

食藥署今日傍晚表示，案內2項藥品主成分分別為Fenoterol及Fenoterol+Ipratropium，適應症皆為「下列支氣管痙攣疾患之預防和治療:支氣管氣喘、阻塞性支氣管炎、慢性支氣管炎、氣腫和伴支氣管痙攣之肺支氣管障害」，皆非屬藥事法第27-2條公告之必要藥品。

前述藥品許可證持有者台灣百靈佳殷格翰股份有限公司曾於2023年7月31日函文食藥署，表示因總公司商業決策及配合環境永續發展法規等策略考量，將全面停止生產該等藥品，預計於2026年7月完成最後輸入規劃後停止供應。

經臨床端評估，國內尚有其他成分同藥理機轉且具相同治療位階之口腔吸入劑藥品許可證，目前皆正常供應，且食藥署已協調相關藥商協助增加供應量能，滿足臨床需求。

