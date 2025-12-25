網紅醫稱「氣喘救命藥」退出台灣遭藥廠打臉！同行嘆：顧人怨歷史很精彩

生活中心／綜合報導

胸腔內科醫師蘇一峰24日聲稱，「Berodual®備喘全和Berotec®備勞喘要退出台灣了」，直指藥價過低導致空運來台不敷成本，痛批「這次要出人命了」，不過事後該藥廠也澄清，藥物是「全球全面停止生產」，並非針對台灣。此舉讓同業澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲感嘆「真的很精彩」。

杜承哲發文，每個禮拜都可以聽到不同科的醫師在罵他，「真的很精彩，他就不用假裝有聽到人在罵我了」，也直言「他好多朋友和同學都私訊我他以前到現在顧人怨的歷史」。

貼文曝光後，也釣出義大醫院家庭醫學部住院醫師陳昱彰留言，「是我理解錯嗎…那隻藥好像4到5年前開始的GINA就說不重要了，甚至有機會惡化發作，我一直想著這隻啥時要被淘汰說」，杜承哲也回應「藥廠會停產就是這個原因吧，都有iphone17了為什麼還要生產iphone7」。

據了解，台灣百靈佳殷格翰股份有限公司聲明指出，基於全球法規及永續發展目的，全球逐步停止生產傳統加壓定量吸入器（pMDI, pressurized metered dose inhaler）類產品；確保醫療團隊與患者有充足時間討論治療方案，並平穩轉換至相關替代藥品，公司已於2023年7月31日發文通知食藥署，提前於法規規定公告時程通報。上述產品預計最後一批輸台到貨日為2026年9月，會按照台灣法規規定時程通報進度。

