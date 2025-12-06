網紅醫美闆娘持毒⋯警登門搖頭丸、大麻四散！「變臉魔術王」身份曝光

記者莊淇鈞、林昱孜／新北報導

吳姓網紅涉毒遭檢舉，警方組成專案小組登門搜索，當場在住處查扣毒品，訊後遭移送地檢署。（圖／翻攝吳姓網紅IG）

自稱「醫美變臉魔術王」的吳姓網美，在IG擁有1.3萬粉絲，長相時尚、身材火辣，不時在社群曬出美照，同時還是一名醫美診所闆娘，但她近日卻遭檢舉持毒，新莊分局近日上登門搜索，當場在其住處查出大麻煙彈、搖頭丸，將她帶回警局，依違反《毒品危害防制條例》移送新北地檢署。

29歲吳姓網紅長相時尚、身材姣好，透過IG社群吸引醫美顧客上門。（圖／翻攝吳姓網紅IG）

吳姓網美（29歲）妝容精緻時尚，時常在IG貼出美照，還不時小露性感，也因此在IG上擁有破萬名粉絲；她在自我介紹自稱「定製醫美全能魔術變臉王」，在北中南擁有正規合法醫美診所，強調能專職訂製客戶臉部設計規劃，全台擁有1萬名客人。

吳姓網紅自稱「醫美變臉魔術王」，但卻查無診所登記。（圖／翻攝吳姓網紅IG）

不過，吳姓網美近日卻遭人檢舉持毒，新莊分局接獲情資後，組成專案小組追查，經蒐集相關事證後，聲請核發搜索票獲准，於4日下午4時許前往她三重住處搜索，當場在現場扣第二級毒品大麻煙彈3 顆、第二級毒品MDMA16顆（搖頭丸）、手機1支、大麻吸食煙斗 1 個等證物。

29歲吳姓網美涉毒遭逮，訊後被移送新北地檢署。（圖／翻攝吳姓網紅IG）

吳姓網美雖然自稱為醫美老闆，但是根據其創立品牌登記資料，屬於化粧品批發業，要做相關醫美服務，都得夠過私訊預約。如今涉毒被帶回警局訊問，吳姓網紅向警方供稱毒品是「自用」，訊後被依《毒品危害防制條例》移送新北地檢署偵辦。

警方登門搜索，當場在住處查扣大麻煙彈、搖頭丸等毒品。（圖／翻攝畫面）

警方登門搜索，當場在住處查扣大麻煙彈、搖頭丸等毒品。（圖／翻攝畫面

