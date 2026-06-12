網紅醫美黑幕／被控仲介害慘友！沈琪琪脫口稱苡琍「客戶」：我不可能教「客人」自己拔線

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被控非法仲介醫美後，網紅沈琪琪親自出面回應。翻攝畫面

網紅圈醫美風暴持續延燒！《鏡報》今報導曾是JKF女郎、擁有50萬粉絲的網紅苡琍Hana，控訴3年前透過百萬網紅閨密沈琪琪介紹，前往醫美診所進行鼻部埋線療程，術後不僅長年疼痛，今年初鼻頭甚至冒出白色線材「破皮而出」，差點毀容，且手術取出後被醫師證實是非法線材。對此，被指控涉嫌非法仲介的沈琪琪打破沉默，首度受訪還原真相。

苡琍Hana表示，當時基於對沈琪琪的信任，在對方遊說下施作療程，甚至將部分費用匯入沈琪琪的私人戶頭。她更爆料，沈琪琪在手術現場全程監督、技術指導，當她發現鼻頭線材外露求救時，沈竟冷回：「拔掉就好」，讓她心寒痛批對方根本是為了仲介利益不顧人命。

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針對連日指控，沈琪琪受訪時語氣無奈，強調自己與該診所完全沒有僱傭關係，單純是以愛美朋友的角度「純介紹」。她嚴正否認收取仲介費，直言：「錢沒有匯到我這邊，怎麼可能匯到我這邊？」

對於苡琍指稱她現場督軍、技術指導，沈琪琪更提出強烈反駁，表示當時自己人根本不在台灣，何來現場指導之說？

至於最具爭議的「拔掉就好」言論，沈琪琪則表示，「她(苡琍)說我建議她，鼻頭有線跑出來，自己拔掉就好的部份，以我這種專業人士來講，我不可能跟客戶這樣講，我自己都不敢把線拉出來了，我不可能自己這樣跟客人講。

沈琪琪透露，事後曾主動關心苡琍，「但雙方溝通時，苡琍都問東答西，我們也不知道她想尋求什麼幫助」。她重申，自己全程扮演的角色僅是陪同與介紹，對演變成如今的醫療爭議感到遺憾。



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