網紅金魚腦辦「土耳其簽證」險被騙萬元！超逼真網站曝光

娛樂中心／黃韻璇報導

YouTuber金魚腦辦土耳其簽證險遭詐騙。（圖／翻攝自金魚腦IG）

出國辦簽證小心被詐騙！Youtuber「金魚腦」是台灣與烏拉圭的混血，除了擁有亮麗的外型之外，經常到世界各地旅遊，也時常在頻道提倡環保觀念，擁有超過80萬訂閱。近日阿金分享自己在辦土耳其簽證時，差點被詐騙，對比詐騙網站模樣超逼真。

阿金在IG PO出影片，分享自己險遭詐騙的過程，提到近日將去土耳其旅行，她直接搜尋「土耳其簽證」，點進網站填寫完掌櫃的資料，送出後就收到一封電子郵件，指出「如果要馬上拿到簽證，需付近300美金（約9322元新台幣）」。

廣告 廣告

在詐騙網站填完資料會收到一封電子郵件，如果要馬上拿到簽證，就需付將近300美金（約9322元新台幣）。（圖／翻攝自金魚腦IG）

阿金笑稱自己「很摳」，不可能花300美金付簽證錢，這時她也意識到不對勁，上網一查才發現，網路上有非常多國家、不只是土耳其，都會有簽證詐騙的問題。網友也留言透露，「土耳其簽證不用錢！不用錢！不用錢！要說三次因為我被騙過，但他還是會幫你辦，就是很貴的一個代辦費」。

上方是詐騙網站。（圖／翻攝自金魚腦IG）

實際對比詐騙網站與實際辦簽證的網站，阿金直言，詐騙網站幾乎可以以假亂真，因為非常急著要出國，通常就會覺得「因為我很趕，多付一點錢也是合理的」，可能就會落入陷阱，阿金也再次提醒，「不只是土耳其，很多國家都會有這個問題，以後你們要辦簽證一定要找正規的管道」。

更多三立新聞網報導

NanaQ分手被前男友討3000元！列表格要求蓋手印 她嘆：我好難堪

黃明志捲謝侑芯猝死案今將獲釋！律師喊「看新聞才知道」：沒接到通知

王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑

被爆當粿粿小王！王子再爆「代言黑歷史」 廠商忍7年怒嗆：沒職業道德

