網紅開箱「700坪」謝典霖家 室內籃球場超吸睛

家裡竟然有籃球場？彰化縣議長謝典霖七百坪的住家大公開。（圖／東森新聞）





家裡竟然有籃球場？彰化縣議長謝典霖700坪的住家大公開，外傳的「衣鳯百貨」終於揭開神秘面紗。室內挑高的球場，配上頂級內裝，讓接下來這段豪宅開箱影片瞬間爆紅。究竟議長的私生活有多奢華？跟著鏡頭一探究竟。

彰化縣議長謝典霖外傳有一棟超大豪宅，號稱是「衣鳯百貨」，現在終於開箱了。謝典霖帶著網紅進室內參觀，豪宅占地總共700坪，裡面還有挑高的籃球場，超豪華的裝潢，讓網友都看傻了眼。

網紅億百豪森Haoson：「到底誰家會有籃球場，還有球星在這邊打球，是怎麼回事，太誇張了吧。」

籃球場就在設置在豪宅內，通透採光占地超過700坪，光是看外觀就超級氣派，屋內奢華程度更上一層樓，而這就是彰化縣議長謝典霖的住家。

彰化縣議長謝典霖：「當初那時候蓋的時候，是因為我兒子已經開始在打籃球了，那我希望他可以把家裡當做一個有趣的地方。」

除了籃球場，還有視聽室能打撞球，甚至還有全自動恆慍超大酒櫃。這回網紅億百豪森開箱謝典霖傳說中的豪宅「衣鳯百貨」，立刻就被網友酸說「政治人物就這麼愛炫富」。

不過謝典霖回應說，因為彰化土地便宜，再加上爸爸開建設公司，可以自己蓋，所以這樣一棟豪宅其實沒什麼，就像台北人的家庭一樣。謝典霖解釋完之後，網友直呼「有錢的人世界，我們真的無法想像」。

