網紅闖「好市多」貨架拍露乳不雅照 警方找到人了

網紅在好市多公然拍攝不雅照上傳社群引熱議，前鎮分局主動介入調查。 圖：翻攝自X

[Newtalk新聞] 高雄好市多竟傳網紅拍不雅照事件！一名網紅日前鑽入賣場貨架，掀上衣裸露胸部拍照，並將照片上傳社群，引發網友熱議。業者報警後，警方於27日通知女子及協助拍攝的陳姓男子到案，兩人供稱「不清楚為何會被外流」。

一名在社群平台擁有上萬追蹤粉絲的26歲網紅女子，日前趁美式賣場黑色購物節期間，鑽入賣場寵物食品區的貨架區，坐上棧板後掀起上衣裸露胸部拍照，並將照片上傳社群平台 X，配文稱「逛了兩圈發現錢不夠，乾脆把自己賣掉」趁勢製造流量話題，引發網友熱議。警方26日獲報後立即擴大調閱相關影像畫面，掌握涉案人身分。釐清涉案人為26歲江姓女子及協助拍攝的陳男，並通知兩人到案說明。

警方調查，兩人供稱是「臨時起意鑽進貨架中拍攝不雅照，也只把照片發在個人平台，不清楚為何會被外流」。警方訊後依涉犯《刑法》第234條公然猥褻罪嫌，將兩人移請高雄地檢署偵辦。

好市多也回應，針對該不當行為，賣場將禁止其再次進入賣場。同時呼籲會員共同維護良好的消費環境，賣場將全力配合相關主管機關後續調查與處理。

