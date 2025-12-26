網紅陳彥婷「遭檢舉虐童」怒轟「剴剴案都沒發現」 向社工道歉、「還原烏龍始末」

陳彥婷近日被檢舉「虐童」。翻攝Instagram @thetiffanychen

知名網紅陳彥婷以分享與先生「巨人」及兩位兒子的逗趣生活走紅，在社群上擁有極高人氣。然而，近日她卻意外捲入虐童疑雲，遭到網友向相關單位檢舉。陳彥婷近日於社群媒體發文還原事件始末，坦言接到社工電話時情緒一度失控，憤而質疑「剴剴案那麼明顯沒發現」，事後則向辛苦的社工道歉。

接獲虐待通報 怒批檢舉太荒謬

陳彥婷透露，今早9時許接獲社工電話，對方表示收到通報，檢舉理由是她在Podcast節目中與先生聊到關於「懲罰」的內容，懷疑有虐待兒童之嫌。陳彥婷當下感到莫名其妙且極度冤枉，直言夫妻倆是在討論教育方式，強調孩子做錯事本就該教育，而非放任。她氣憤表示，過去甚至還曾收過「兒童性虐待」的離譜檢舉，讓她深感被騷擾，更在情緒激動下對社工直言：「剴剴那麽明顯的沒發現，結果我們被查？」

廣告 廣告

陳彥婷發文還原始末。翻攝Instagram @thetiffanychen

社工突襲幼兒園 園方力挺陳彥婷

為了自清，陳彥婷立刻排開所有行程配合訪查。社工先行前往大兒子「黃金」的幼兒園了解狀況，訪談老師與園長，並試圖與孩子對話。由於陳彥婷平時便教導孩子對陌生人要有警覺心，黃金在面對社工時並未回話，一度讓社工擔心孩子個性是否萎縮。對此，園長挺身而出緩頰，表示孩子平時樂天溫暖，且陳彥婷夫妻身為公眾人物，始終親自接送、積極參與學校活動，「你說他們虐待兒童，老師都不相信」。

親自道歉致意 呼籲停止惡意行為

隨後社工也來到陳彥婷家中觀察次子「元寶」的互動情形，並確認孩子的體型、飲食與身體狀況，最終證實整起檢舉案是一場大烏龍。陳彥婷冷靜後也反省自己的態度，主動向社工致歉：「我剛態度沒有很好，不好意思！因為真的覺得莫名其妙。」社工則表示理解父母被審查的氣憤，感謝她的配合，並坦言各行各業都有其難處。

堅持正確教育 拒絕網路惡意

陳彥婷在文末語重心長地強調，自己絕對不可能家暴孩子，但堅持錯誤行為必須立刻教育制止。她也對檢舉人喊話，表示這已經不是第一次發生類似情況，希望對方「別鬧了」。不少粉絲看完後紛紛留言聲援，認為惡意檢舉不僅浪費社會資源，更對認真育兒的父母造成莫大傷害。



回到原文

更多鏡報報導

2026雄嗨趴「水彈女王權恩妃」服裝搶先劇透 「亞灣跨年花火」BLACKPINK、TWICE不缺席

《嗨！營業中》曾莞婷市場採買「全靠一張臉」 幸運氛圍竟讓夥伴「狂出錯」

朱孝天黑歷史再被挖！自封「皇帝投胎」狂言曝光 網轟太噁心