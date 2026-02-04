網紅雪碧新加坡入境遭攔！被疑「動機不純」遣返 露骨照全遭查扣

雪碧遭遣返。翻攝雪碧臉書

網紅「雪碧」方祺媛因外型亮眼、風格大膽，被外界封為「情色教主」，近日卻驚爆她去年10月入境新加坡時，在機場遭海關攔下盤查，最終被認定入境動機可疑，當場遣返回台。雪碧當時應新加坡友人邀請前往觀賞F1賽車，未料飛機才剛降落，便被警方點名帶往二次審查室，也就是俗稱的「小黑屋」。

隱私全無！手機內容遭翻閱

據《鏡週刊》報導，雪碧當下完全不知發生何事，手機也被海關人員扣留檢查，裡面的全裸寫真照與OnlyFans平台的性感照片皆被翻閱，即便她多次表達不適與制止，對方仍沒有理會，她表示，小黑屋內多為台灣、中國與印度籍旅客，幾乎看不到西方面孔，最後新加坡當局以「主觀認定」為由，直接拒絕她入境。

除了被遣返，雪碧還被要求與約50多人擠在百坪空間度過一夜，並自行負擔住宿、看管費用，回程機票也需重新購買，返台後，她坦言此事對心理造成極大衝擊，長期受惡夢、失眠、自律神經失調等症狀所苦，甚至一度求助精神科，以藥物控制恐慌與睡眠問題，直到去年12月狀況才逐漸改善，至於是否因經營OnlyFans而被拒絕入境，她也無從得知。

事實上，新加坡對情色與成人內容向來採取嚴格管理，即便OnlyFans為全球擁有逾3億用戶的平台，相關創作者仍面臨高度風險。過去當地曾有成人內容創作者因散播猥褻影像遭判刑，引發從業者恐慌。至於外國人遭遣返的原因，可能涉及非法工作、入境目的不清或過往紀錄等多項因素。



