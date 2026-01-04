網紅韓璟遭騷擾逾2年！一查竟是台中警 分局：已記申誡調職

網紅韓璟自爆遭台中一名員警騷擾。翻攝韓璟臉書



前立委鄭運鵬助理、網紅韓璟傳出遭員警長期騷擾。她在社群透露，兩年多來收到對方不斷傳來的怪異訊息，最近甚至親送禮物到朋友的公司，讓她忍無可忍，昨天（1/3）報案，因未實際碰面無法提告性騷，警方以《跟騷法》受理並申請保護令，也對員警記申誡1次處分。

韓璟去年（2025）3月在threads透露：「我常常收到一個不認識的帳號傳來的噁心訊息，訊息內容是自說自話的叫我老婆、女友，問交往紀念日要去哪裡？結婚紀念日要去哪裡？」

廣告 廣告

她原本當對方是精神狀況有問題的人，沒有回應就封鎖，結對方換了帳號繼續傳，本想冷處理就好，沒想到對方親自帶著禮物到她朋友的公司，要請朋友轉交「老婆」，而且不只一名朋友遇到，得知對方是一名在職中的警察，令她感到驚恐，決定報案、申訴性騷。

韓璟12月底報告進度，表示報案單位的警察說是其他縣市的員警，因此交給其他縣市處理，由於沒有管轄權，所以不知道後續，未料，對方再次送禮物到朋友公司，讓她忍不住反諷「報案半年後持續被騷擾，很棒。」並於昨天提出第2次申訴，以及正式提告、聲請保護令。

韓璟說，對方騷擾她超過2年，受理的員警一開始說，對方只是長期私訊和寄東西，並沒有實際碰面接觸，所以不能提告。警方的說法引起議論，後續才解釋是誤會，指出不能提告性騷，但可以提告跟騷。

三重分局表示，已依相關程序受理並協助被害人聲請保護令在案，後續刑事告訴將移送地檢署，性騷擾申訴部分將函請新北市政府審議，以保障當事人權益。

該員警所屬的台中市警局第四分局回應，表示去年3月接獲報案後，即啟動調查程序，查證屬實後已報請警政署核予該員警「申誡一次」處分，並將他調整至其他單位服務，同時列為關懷輔導對象，絕無外界所指的消極或包庇。

第四分局重申，針對當事人近日再次感到騷擾並提告，分局均依法受理。未來將秉持「不庇縱、不護短」的原則，視後續司法偵審結果，加重其行政責任，並將此案列為年終考績重要參據。分局強調，將從嚴管考該員警，若仍未改善，必要時將優先列為汰除對象，以維護警紀與民眾信賴。

更多太報報導

42億元豪宅遭持刀入侵！女星遭兇嫌反控「殺人未遂」堅強發聲了

世壯運金牌女神張晏塵喜嫁排球國手 婚禮加碼「懷孕3個月」

吳宗憲睽違8年開唱 神祕嘉賓瘋傳是「她」