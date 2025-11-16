網紅館長遭資深員工控性騷 她問：律師到底收他多少錢？

館長(左)和民眾黨主席黃國昌在北監吃漢堡陪柯文哲。(資料照，記者王藝菘攝)

〔記者馮亦寧／台北報導〕成吉思汗健身創辦人「館長」陳之漢，身兼網紅、YouTuber、健身房老闆等多重身分，近日3名資深員控指控他有性騷擾與多項不當行為，昨(15)晚館長開直播強力否認所有指控，更表示政治風嗆對他做生意造成衝擊，感嘆自己「講義氣講到吃虧」。對此，網紅巴毛律師今(16)發問：他(館長)的律師到底收他多少錢？

巴毛律師認為館長的律師一路跟著他擦屁股，連蛋捲店收攤都在直播說「蛋捲店我不做了，叫律師收起來就好」。巴毛律師指出，當初館長說他的便當店倒掉是因為豬瘟沒肉可賣，即使解禁以後台灣人也不敢吃豬肉了，都是民進黨害的！！！巴毛律師忍不住嘆：「我一邊吃排骨飯一邊看這段真的是？？？？？」

廣告 廣告

巴毛律師認為館長從以前到現在都沒變，都很「那個」。(資料照，記者劉信德攝)

巴毛律師指出，多年前有人在網上宣稱，他跟館長是同門師兄弟，結果館長不爽，就說要告那個人誹謗。「我整個滿頭問號在自己的粉專說妨害名譽告不成，請館長不要浪費司法資源，沒想到他整個崩潰，大陣仗直播那(拿)我的書(謝謝買書)罵我不懂法律」。巴毛律師失笑說當時自己被一堆89館粉出征，當時就有很多人說館長怎麼變這樣，巴毛律師說：「拜託他才沒有變，他從以前就很……」。最後，巴毛律師只留下：日久見人心啦。

【看原文連結】

更多自由時報報導

館長遭員工毀滅式爆料 黑粉向中國舉報「劣跡網紅」

館長黑幕連環爆！老員工再揭10年內情：為人設反咬我恐嚇

遭員工毀滅爆料 館長直播開嗆：委屈幹嘛回來

館長遭員工毀滅式爆料震驚社群 網瘋傳懶人包：被控性騷、收中國資金

