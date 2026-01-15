網紅高調認愛已婚富商！大爆私密床事「每晚來好幾次」：隨時可以分手

娛樂中心／綜合報導

35歲網紅「五索」鍾睿心（Rachel），去年被踢爆是66歲、身家以百億港幣計的香港大生銀行主席馬清鏗的情婦，兩人被起底交往10年、育有4名子女。鍾睿心日前在網路節目《五索波波池》大方暢聊不倫戀，還自爆馬清鏗的性慾相當旺盛，經常讓她吃不消，羞喊：「可以每晚來幾次，搞整晚啊。」

鍾睿心大爆房事細節。（圖／翻攝自鍾睿心IG）

根據《星島日報》報導，鍾睿心在節目上自爆和馬清鏗性生活美滿，主持人隨即詢問她能否接受多人運動，鍾睿心沒有正面回應，只透露自己此前曾向對方表示，他70歲生日時會安排10位俄羅斯美女替他慶生，而馬清鏗也沒有拒絕。

被問到兩人是否有特殊性癖？鍾睿心思索片刻後自招：「他真的可以每晚來好幾次，整晚都在，我不知道是我能夠令他興奮，還是他本身性慾就真的很強。」還爆料馬清鏗有時甚至讓她隔天完全無法起身，「我跟他說過這樣不行，會令我第二天完全起不了身，因為我現在是老闆，有很多事情要做；但如果第二天不用上班就可以。」

鍾睿心坦率表示自己不介意當第三者。（圖／翻攝自鍾睿心IG）

鍾睿心坦言自己一直都很清楚人生想要的是什麼，也不避諱承認對物質條件的重視，而馬清鏗不只能給她富足的經濟條件，也能在情感上帶來安全感。鍾睿心認為，在感情上彼此自在最重要，因此她不查勤也不看對方手機，她也早和另一半講清楚，對方身邊若出現其他對象，只要事前告知，她一定不會糾纏，「我可以馬上走，因為我隨時都能找到比他年輕又有錢的男人在一起。」

