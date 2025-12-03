網紅「乘號」遭綁架洗劫500萬 驚險過程全揭露主嫌仍在逃

【緯來新聞網】YouTuber網紅「乘號」近日爆出遭遇預謀搶劫事件。他自遊戲直播轉戰虛擬貨幣市場後，日前應一名素未謀面的網友邀約，在新莊宏匯廣場會面討論投資項目，沒想到竟遭陷阱設局，對方與共犯早已潛伏在停車場，將他強行帶上車拘禁，並逼迫他轉出約17萬枚泰達幣與新台幣現金9萬元，總損失估計超過500萬元，警方循線追查目前已逮2嫌，另一名陳姓主嫌在逃中。

網紅「乘號」遭綁架洗劫500萬。（圖／翻攝畫面）

據了解，這起事件由一名34歲的陳姓男子策劃。他假借請教虛擬幣投資經驗，與乘號透過網路互動長達半年，並在11月29日晚上約乘號到新莊宏匯廣場餐敘。乘號如期赴約，未料這其實是一場有預謀的陷阱。



警方調查發現，當日乘號抵達新莊中央路附近的中貴站停車場後，陳男謊稱車內有禮物欲贈送。就在此時，兩名分別為32歲與31歲的吳男與李男從草叢中突然現身，合力將乘號強押至車上，行動完全受限。



犯嫌一行人在車內脅迫乘號轉帳，成功奪走虛擬貨幣USDT約17萬顆，按當時幣值換算市價約新台幣500萬元，並搜走現金9萬元。得手後，3人將受害人載往桃園機場附近棄置，隨後迅速離開現場。



新莊分局接獲報案後，立即組成專案小組追查。經分析監視器畫面與通聯紀錄，警方火速鎖定嫌疑人身分，並在24小時內先後在三重與新莊地區逮捕吳、李兩人。目前兩人遭法院裁定羈押禁見，案件依妨害自由、搶奪與傷害罪嫌移送偵辦。



