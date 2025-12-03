網紅「乘號」遭綁架、圍毆、強盜U幣500萬 傷勢曝光：台灣治安沒想像中好
財經網紅「乘號」驚傳被網友以討論投資、送禮物為由，綁架，強盜走17萬顆泰達幣、市價約台幣533萬元及現金9萬元。「乘號」也親自拍影片揭露自己遭綁架過程，「我這輩子其實有幻想過這種事，但沒想到真的會發生，被綁架、圍毆跟勒索」，稱目前人在休養，也謝謝大家關心。
「乘號」原以遊戲教學直播為主，近年轉型投資虛擬貨幣。YT上擁有13.6萬粉絲。
「乘號」還原自己遭洗劫強盜過程，表示前幾天在台灣的鬧區被綁架了，而且交易所的泰達幣全部被搶走，「我這輩子其實有幻想過這種事，但沒想到真的會發生，被綁架、圍毆跟勒索」。
「乘號」指出，他是做外匯交易的，不少觀眾都會私訊希望見面交流，分享一些交易經驗，他大部分都拒絕，但有一位網友，跟他聊天聊蠻久的，而且非常熱情，希望可以碰面，所以兩人就相約在一家星巴克。
雙方聊了近1小時，過程中氣氛不錯，乘號也矯正了對方的交易思維框架跟邏輯，「沒想到，過程中，他正在計算等等怎麼綁架我。」乘號表示，要結束時，這位網友說有從日本帶禮物來給他，邀請他一起去停車場拿。
乘號就傻傻地跟著對方，沒想到到了停車場後，突然有2名陌生男子從草叢衝出來，不停攻擊他的頭部，並往臉部噴辣椒水，他想逃卻被拉住，隨後將他強押上車。
乘號被束帶綑住雙手、膠帶矇住雙眼。他說，自己被逼迫轉帳9萬元台幣、17萬顆USDT泰達幣，直到交易所全被清空，才被丟包在桃園機場。
事後，乘號立刻報警找律師處理，也搬離目前住處，他也感嘆「台灣的治安沒有想像中得好，出門還是要多注意。」
新北市新莊警方獲報後，鎖定涉案3人，已循線逮捕吳姓、李姓男子，2人遭收押，另還有1人在逃中。全案依妨害自由、強盜及傷害等罪偵辦。
