網紅「仙塔律師」改口認洩密、洗錢 盼法官輕判

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

網紅「仙塔律師」李宜諪為從事靈骨塔詐騙的吳姓女嫌犯辯護，被訴陪同偵訊時涉嫌洩密，還傳話給吳的親友，緊急賣掉吳女的金飾和名貴汽車，避免被檢方查扣，李宜諪日前出庭時否認犯罪，今（9）日在台北地院出庭時改口認罪並撤回證據調查聲請。

李宜諪上個月2次出庭時均否認犯行，還指控檢察官誘導認罪，除透過律師聲請傳喚多名證人外，一度想聲請傳喚法學學者對洩密罪進行法律鑑定，不過，今天出庭則全部改口且認罪。

李宜諪的辯護律師則表示，李宜諪在偵查階段已坦承犯行，願意繳回犯罪所得，希望法院從輕量刑；同時，李宜諪透露偵查中的資訊，其實不是為了妨礙偵查，也會撤回證據調查的聲請，希望法官可以對李女從輕量刑。

檢警調查，以吳姓女子為首的靈骨塔詐騙集團，尋找擁有靈骨塔權狀的民眾，佯稱可代為尋覓買主幫解套，但須配合搭售騙取金錢，自112年起迄今詐騙逾億元。檢警今年4月展開偵查行動，搜索拘提吳女及呂姓男友多人到案，李宜諪陪同偵訊，檢察官訊後聲押禁見吳女及呂姓男友獲准。

吳女遭聲押時，告知為其辯護的李女，名下有一輛BMW X6豪車，不想被檢警查扣，請李女幫忙處理。李女請吳女的陳姓友人處理，陳男當天晚上就將車子過戶到自己名下，再依李女指示隨即出售給郭姓男子。

檢警查出吳女名下的BMW X6，在羈押當天轉到陳男名下並變賣後，通知陳男說明，陳男詢問律師趙浩程，趙教導陳男說詞應付檢警。

檢警搜索拘提時，陳男擔心吳女、呂男將他供出，找李、蔡、趙3名律師打官司，蔡在幫呂男辯護時，將陪偵的內容洩露給陳男，讓陳男掌握檢警的偵辦方向及進度。

