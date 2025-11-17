網紅「仙塔」慘了！助詐團銷贓被起訴 律師執照恐不保

社會中心／陳韋劭報導

檢警今年4月間偵辦一起靈骨塔投資詐騙案，追查出受僱主嫌及詐團成員的知名網紅「仙塔律師」李宜諪涉嫌利用陪偵機會，外洩偵訊內容給其他未到案成員。台北地檢署日前依洗錢、洩密等罪起訴李宜諪及趙浩程、蔡沅諭律師，並將3人移送律師懲戒委員會。

李宜諪為言亭國際法律事務所主持律師，網路上以「仙塔律師」經營Tik Tok、IG、臉書粉專、YT等，光IG粉專就有22萬粉絲，經常錄製、分享上網不少法律常識影片，像是詐騙被害人如何拿討回錢等，相當受到歡迎。沒想到拍片教人防詐，卻被控幫助詐騙集團。

檢警今年4月間偵辦一起靈骨塔投資詐騙，吳姓女主嫌為首的詐騙集團以「賣塔位可以賺價差」等話術，誘騙民眾加入投資，再誘騙民眾加買商品，不法所得超過上億。

檢警追查發現，吳女等人聘雇的委任律師，涉嫌利用陪偵機會，外洩偵訊內容給其他未到案共犯，其中李宜諪轉達吳女指示，要求未到案共犯賣出吳女的金飾及車輛，並指導銷贓應對說法，趙浩程、蔡沅諭2名律師則涉嫌把檢警偵查洩漏給詐團。

「仙塔律師」李宜諪日前被移送北檢複訊。（圖／記者楊佩琪攝影）

仙塔表示，案件是她受朋友所託才短暫介入，先前與詐團成員並不認識，陪偵委任也只有當天，且她跟詐團當事人接觸不到24小時，就說她勾結詐團、成為詐團軍師實在太牽強。此外，她的酬勞只有當天的律師費，並無任何額外收益，根本沒有動機讓她加入詐騙集團，陪偵期間跟另名律師聯絡是她的疏失，但她強調自己絕對不是詐團成員。

台北地檢署日前偵結，依洗錢、洩密等罪起訴李宜諪及趙浩程、蔡沅諭律師，各求刑1年、1年、6個月，並依律師法規定，移送律師懲戒委員會。

