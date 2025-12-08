網紅"仲介中國醫美"鬧糾紛! 女花逾11萬元遭毀眼

生活中心／綜合報導

網紅"洪洛妍，常在社群拍影片，宣傳中國醫美一條龍服務，但有民眾爆料，她到上海進行眼部醫美後，竟然長出巨大肉芽腫，控訴團隊卸責，還要簽保密條款才能理賠，對此，網紅洪洛妍澄清，團隊都有積極處理，但衛福部表示，這已經涉及非法醫療廣告，最高將開罰25萬元。

做眼部醫美手術，花了12萬元，眼睛沒變成水噹噹，反而腫到睜不開，受害女子好痛苦。今年初找上網紅洪洛妍，引介上海醫美團隊，沒想到開完刀三個月後，下眼瞼出現嚴重腫脹。

遭控訴網紅洪洛妍vs.上海醫美醫師：「因為我們用的是尼龍線，不是可吸收線，它沒有刺激性的，是不是她原本打的臥蠶有關係？，你看她原本打的臥蠶，我覺得是有關係，因為她打的臥蠶，然後加上做了下至刺激之後。」

醫師撇清責任，說是當事人先前打玻尿酸所造成，讓受害女子不滿，控訴團隊卸責，最後醫生還直接出國，讓她只能回台清創，過程中，甚至要求她簽保密條款，承認是自身問題才能退費，對此，網紅洪洛妍強調，團隊都有積極處理。

A小姐指控，前往上海動刀後，下眼瞼腫脹，控訴醫美團隊卸責。（圖／民視新聞）遭控訴網紅洪洛妍說：「當時的第一選擇就是說，那不行了，我們把手術的款退給妳，她本人也不願意，主刀醫生就告訴她，我當下馬上就可以幫妳切除，可是她不願意，她就是堅持我要化驗，看看這麼多人做這個手術，為什麼只有她有這個問題呢？。」

控訴者（變音）說：「（檢查顯示是）術後造成的肉芽腫，他們那時候也承諾說，只要是跟他們手術有關的，他們會全部負責到底，然後跟我聯絡的方式，卻是叫我簽保密條款，要我承認這全部都是，我個人因素造成的，與他們沒有關係，他們是出自關心，我看了之後我沒有辦法接受，所以我就不簽。」

網紅洪洛妍時常拍影片宣傳到上海醫美，卻遭投訴發生多起醫療糾紛。（圖／民視新聞）如今雙方各執一詞，協商破局。而被控訴的網紅洪洛妍，在IG超過40萬人追蹤，自稱在上海成立團隊，打造醫美一條龍，每個月手術超過百台，時常拍影片宣傳，但這已經涉及非法醫療廣告行為，最高將開罰25萬元。

律師劉宇庭說：「如果洪姓網紅媒介的醫美服務，屬於醫療範疇的話，那麼她拍片行銷境外醫美的行為，恐怕會涉及醫療法第61條，不正當招攬，以及同法第86條，不實宣傳的情形。」

衛福部長石崇良說：「從事中介行為本身就是違法了，我們會請衛生局去嚴查，我們要呼籲民眾，不要去接受這樣的服務，因為風險相當的不確定性。」

畢竟海外醫療風險大，民眾得多加小心，避免美的代價，成了噩夢一場。

