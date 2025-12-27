網紅「冬天」大吐北漂心聲淚崩 私訊曹雅雯IG求認同

【緯來新聞網】網紅藝人「冬天 Grace」去年主動向前經紀公司提出解約後，一度以為音樂之路就此畫下句點，沒想到卻在低潮中完成創作，自掏腰包六位數、推出全新台語單曲〈一聲失禮〉，更是人生第一首自創曲，找來金曲歌后曹雅雯擔任配唱製作人。

冬天（左）找偶像曹雅雯合作。（圖／冬天Grace提供）

回憶起創作過程，冬天坦言寫歌這件事一直放不下，始終跨不過去的一道坎，過去多次嘗試都以失敗告終，讓這個夢想慢慢變成一種遺憾。直到某次在朋友的建議下，她再次提筆才終於寫出〈一聲失禮〉初版，歌詞描寫的是她獨自到台北追夢的心情，即便當時作品並不成熟，卻在分享時邊說邊落淚。



身為正港台南人，對她而言，台語是貼近她生活、充滿人情味的語言，因此邀請曹雅雯擔任配唱製作人。冬天提到，國中時因看唱歌選秀節目《明日之星》開始喜歡曹雅雯，長大後也一路關注著她的每個作品。

冬天從網紅朝藝人工作前進。（圖／冬天Grace提供）

因為認為曹雅雯對於「北漂追夢」的勇氣會感同身受，於是鼓起勇氣透過IG私訊發出邀請，曹雅雯在聽過demo後點頭答應擔任配唱製作人，讓冬天受到非常大的鼓舞，而錄音當天僅花了3個多小時就完成。



冬天想向曹雅雯道聲感謝：「謝謝她願意陪我完成這首作品，謝謝她的鼓勵、耐心與溫暖，這次的合作，真的讓我覺得自己是一個很幸運的人。我也會繼續喜歡她的音樂、喜歡她的瘋。」



至於未來想合作的夢幻對象，冬天毫不猶豫地笑說「江蕙」，從小就聽她的歌長大，江蕙的聲音陪自己走過很多人生的重要階段。

