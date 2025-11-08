網紅「吃屎哥」娃娃機店遭砸 怒喊：台灣沒有言論自由嗎？
網紅「吃屎哥」日前在桃園市平鎮區南平路經營的娃娃機店，遭兩名男子闖入鬧事。根據監視器畫面顯示，兩人分別穿著白衣與藍衣，進入店內後出腳踹門，並將手中酒瓶摔破在地後離去。游兆霖懷疑對方是刻意尋釁，事後報警處理，平鎮警分局平鎮派出所已受理報案，正循線追查涉案人士。
游兆霖稍後將事發影片上傳網路，指控兩名男子為「藍白支持者」，痛批此行為是對不同立場言論的報復。他在貼文中寫下：「社運分子吃屎哥被砸店攻擊，台灣沒有言論自由嗎？」並強調已提出毀損與恐嚇等罪名的告訴，同時將針對店面損失提出民事求償。
據了解，事件起因可能與他日前在台北地方法院外撒冥紙有關。游兆霖表示，當時不慎將冥紙丟到前民眾黨主席柯文哲的頭部，引發網友批評與臉書帳號遭檢舉停權。雖然帳號後來恢復，但仍不時遭遇網路攻擊。他認為此次事件恐為延伸報復行動，呼籲警方嚴查真相，還他一個安全與公道的環境。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
驚險! 毒販騎車逃逸 警"偵防車封騎樓"30秒壓制逮人
中部中心/蔡松霖 雲林報導海巡署會同雲林警方，聯手出擊，一舉查獲販毒集團3人，起出毒品及吸食器具。逮捕現場相當驚險，主嫌企圖騎車衝撞逃逸，專案小組以偵防車封住騎樓，30秒就壓制，場面如警匪電影！民視 ・ 17 小時前
凌晨躲貓貓！台中通緝犯狂奔3路口「躲車底」 熱心民眾一句話讓他栽了
台中凌晨驚魂！通緝犯駕車遭攔查，棄車狂奔500公尺，最終躲藏超市停車場車底下，仍難逃警方法眼。警方在熱心民眾協助下，成功在大連路一家超市停車場，發現躲在車輛下方的王姓男子，當場將其逮捕。經查，王男因毒品和公共危險案件遭通緝，才會奮力逃逸。儘管他費盡心思，但最終仍難逃法網，落入警方掌握。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
青少年惡作劇將洗衣球放自助餐店煎台引冒煙 店方怒報警
台北市信義區一家自助餐店發生遭人將洗衣球放入煎台，引發焦味的惡作劇事件！2男2女的一群青少年昨天下午相偕赴松山路一家自助餐旁的夾娃娃機店夾娃娃與嬉鬧，期間有人夾到一盒洗衣球，不僅將盒內洗衣球當球往路邊丟擲，還趁自助餐店家不注意時，偷偷將1顆放入店內的煎台，造成冒煙，引發焦味；店方發現怒報警，警方據報自由時報 ・ 21 小時前
鄭麗文出席統派活動 王定宇批「辱白恐受難者」：形同吐蔣介石口水
國民黨主席鄭麗文今（8日）出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，外界傳出追思對象包含中共潛伏在台的最高階間諜吳石等人，引發爭議。對此，民進黨立委王定宇痛批，鄭麗文以「白色恐怖受難者」來美化吳石，不僅汙辱白色恐怖受難者，更對不起當時因吳石背叛而犧牲的國軍官兵，形同對前總統蔣介石吐口水。鏡新聞 ・ 19 小時前
女乘客飛機廁所內偷吸電子煙！檢方遭依干擾飛航罪起訴
桃園地檢署近日偵結一起航空器上違規使用電子煙案件，一名27歲鄭姓女子今年5月搭乘長榮航空班機時，在機上廁所偷吸電子煙被發現，檢方依違法使用干擾飛航器材罪嫌將她起訴並聲請簡易判決。中天新聞網 ・ 18 小時前
平鎮中豐路橋凌晨對撞意外 車頭全毀幸僅輕傷
記者丘安／平鎮報導 桃園市平鎮區中豐路橋八日凌晨發生兩部車對撞事故，警方初步調查是徐…中華日報 ・ 15 小時前
獨家／上演報復三部曲！雙煞闖娃娃機店踹門 吃屎哥懷疑小草尋釁
網紅吃屎哥游兆霖，平時在桃園市平鎮區經營娃娃機店，6日傍晚6時許，兩名不速之客闖入店內，不但對著裡面咆哮，還出腳狂踹內門，甚至將酒瓶摔在地上洩憤，2名男子疑似為了尋釁而來，但吃屎哥並不在店內，2人只好悻悻然離去；對此，吃屎哥表示，他懷疑是小草最新一波的報復行動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2026北市藍白怎合？鍾小平邀站台 黃國昌嗆：先為抹黃柯公開道歉
國民黨台北市黨部主委戴錫欽受訪，拋出藍白合橄欖枝，表示2026年蔣萬安可以幫民眾黨小雞站台，只是藍營自家人卻爆出雜音，畢竟這回民眾黨打算在台北市每區提好提滿，擔心選票部分重疊壓縮得票空間。不過鍾小平則認為樂見，還喊話爭取民眾黨主席黃國昌幫站台，但黃國昌卻直接嗆聲，要他先道歉再說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
男怒砸酒瓶攻擊翁頭部 疑似為了餵養鴿子問題起爭執
在宜蘭羅東夜市旁的公園，一場原本只是口角的爭執，竟演變成暴力事件，一名男子情緒失控，連續拿酒瓶攻擊一名年長者的頭部，造成對方頭部受傷流血。事件發生在7日下午1點多，當地民眾目睹全程後立即報警，警方趕抵現場後將涉案男子逮捕，並協助將受傷阿伯送醫治療。據附近民眾推測，衝突可能起因於公園餵鴿子問題所引發的環境爭議。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
台塑企業總裁吳嘉昭︰石化景氣明年比今年好 全面轉好等2027年
針對石化業景氣未來展望，台塑企業總裁吳嘉昭表示，第四季業績仍不太確定，因進入淡季，再加上中國石化業擴建生產，市場供需問題仍待解決，但明年看起來景氣會不錯，但要全面轉好恐等到2027年。吳嘉昭指出，今年第三季台塑四寶有3家公司已轉虧為盈，明年石化景氣會比今年更好，他認為，中國大型石化廠仍持續擴產，要淘自由時報 ・ 20 小時前
林森北路爆發「百萬債務糾紛」 兩派人馬持刀街頭互砍
警方初步調查，唐姓男子積欠吳姓、林姓等友人共逾100萬元，遲遲未歸還，雙方相約談判。今日下午3時許，雙方人馬攜帶刀械在林森北路、農安街口碰面，爆發肢體衝突，分持刀械相砍。路人目睹後趕緊報警，雙方多人掛彩，所幸無大礙，隨即四散逃離現場。警方據報調派大批警力到場...CTWANT ・ 19 小時前
春風曾借「山豬王」布加迪展示 與陳志關係佳?
社會中心／綜合報導檢警調掃蕩太子集團在台據點，除了率先被收押的二當家辜淑雯，在台主嫌王昱棠、天旭幹部李守禮、邱子恩等三人，訊後都羈押禁見，因為疑似在檢警調前往和平大苑，準備扣押豪車時，試圖將車移走變賣，被認定有串滅證之虞。而豪車中全台唯一的「山豬王」布加迪，現在也爆出藝人春風曾借來展示，與陳志關係引起揣測。黃色上衣台灣太子負責人王昱棠，管理豪宅資產的他，裁定收押，緊緊包住頭的天旭幹部李守禮，涉嫌教唆串滅證與洗錢，同樣收押禁見，至於涉嫌隱匿不法資產的天旭司機邱子恩，一併被收押，檢警調偵辦太子集團洗錢案，聲押五人，二當家辜淑雯率先被押，王昱棠、李守禮、邱子恩，涉嫌在檢警前往和平大苑扣車時，接獲管委會轉交的函文，立刻開走變賣共九輛車，成了有串滅證之虞，收押關鍵，至於聽從指令匯款的幹部凃又文，裁定三十萬交保。非本案律師李育昇表示「太子公司內部可能有詐騙的共犯，卻又互相傳遞這份公函，並且將車輛開走，這部分顯然就有針對犯罪事實，進行串供跟滅證的行為。」李添特助李守禮 涉嫌教唆串滅證與洗錢遭收押禁見（圖／民視新聞）和平大苑地下室，停了不少太子集團名下豪車，包括這輛全台只有一輛的「山豬王」布加迪，傳出就曾出現在三年前，藝人春風車隊總部開幕典禮上。藝人春風表示「我朋友借我我自己也不敢碰，（不敢碰）我們賠不起，（所以你也不敢開門進去坐），我朋友真的對我非常地好，我要打電話給他說，哥我開幕要用車，他說你拖去他這個人，好像在每個國家都有買一台。」特地用紅龍圍起，不容許借來的兩億豪車，有半點損傷，當時展出布加迪，疑似就是太子集團主席陳志的車，難不成兩人交情匪淺，春風經紀公司回應，雙方只是車友關係，其餘不多做解釋，除了陳志來台，會有豪車接送，象徵地位不凡，打理開趴行程的靈魂人物，則全透過他。李添在台司機邱子恩 涉嫌幫忙移豪車裁定收押禁見（圖／民視新聞）陳志左右手李添的特助李守禮，不但會幫忙規劃年度遊艇歡樂趴，提供多國佳麗供高層「選妃」，本身是酒店經理的他，就曾介紹包養酒店妹給李添，李添一度還打算花三百萬包養，後來爆出美國查扣資產，李守禮急call李添，卻得到老闆表示沒事都是小錢，而陳志對此一點都不在意。資深媒體人徐嶔煌表示「美國的一些文件，認為（陳志）他跟中國的，國安部公安部統戰部，他們都有交集所在，他在台灣有沒有建立，其他的部位或是組織，跟中國的國家任務是有關的，而且跟影響台灣政局是有關的。」除了經營跨國詐欺、博弈外，有沒有來自中國高官紅錢，進一步發展特殊組織，檢警調勢必得深入釐清。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：豪宅和平大苑淪為詐團超跑展示間 爆出藝人春風與陳志是麻吉？ 更多民視新聞報導太子集團45億被抄沒差？「美沒收12位數資產」負責人：小錢太子集團「大U質特助」交保！一票人肉搜「劉純妤」項目太驚人當母親的面把姊姊砍死 三重狠男「後悔了」移送地檢民視影音 ・ 1 天前
楊謹華《看看你有多愛我》迎綁架高潮！ 「親手關媽進浴缸」直呼拍起來很爽
《看看你有多愛我》本週劇情進入白熱化，「網紅媽媽」楊謹華與飾演經紀人的紀培慧竟自導自演策劃一場「女兒綁架案」，原本只是為了炒作話題聲量，沒想到過程中狀況百出，最後竟失控反轉，變成她親手綁架了自己的母親！談到這場戲，楊謹華笑說：「看到劇本時就覺得這段太有趣...CTWANT ・ 18 小時前
台灣球后戴資穎宣布退役 戴爸心疼：支持女兒的決定
31歲台灣羽球天后戴資穎昨（7）天透過社群媒體宣布正式卸下選手身分，以「謝謝羽毛球帶給我的一切」預告自己的羽球世代正式劃下句點，她的父親戴楠凱今（8）日受訪時也透露，小戴其實自從膝蓋開刀之後，就一直有台視新聞網 ・ 21 小時前
麥道MD-11飛機致命空難 UPS與FedEx宣布停飛
（中央社路易維爾8日綜合外電報導）國際快遞公司優比速一架麥道公司MD-11飛機，在美國肯塔基州發生重大空難後，優比速和聯邦快遞公司宣布，出於「高度謹慎考量」，決定停飛MD-11飛機機隊。中央社 ・ 16 小時前
康橋車禍重傷學生康復 家長捐50萬元謝彰基
（中央社記者鄭維真彰化8日電）康橋國際學校秀岡校區15歲學生4月於彰化縣遭撞重傷，經治療後康復，學生與家長今天在校方陪同下，到彰化基督教醫院捐贈新台幣50萬元致謝，院方將用於買頂級偏鄉幼兒救護車。中央社 ・ 18 小時前
花蓮強震中繼組合屋落成 預計12月開放入住
（中央社記者張祈花蓮縣8日電）0403強震災後逾1年，花蓮縣府規劃2種中繼宅，提供重建階段居住，由紅十字會捐贈的組合屋今天落成，也加碼家具跟家電，讓災民輕鬆入住，將開放災民選屋，預計12月入住。中央社 ・ 20 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會 (圖)
台灣地區政治受難人互助會8日在台北市馬場町紀念公園舉辦50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，國民黨主席鄭麗文（圖）應邀出席並致詞。中央社 ・ 18 小時前
北市公車司機「恍神」撞告示牌 車上1大2小跌倒受傷
即時中心／廖予瑄報導公車撞到施工告示牌！今（8）日上午10時43分有一輛公車沿著台北市中山區松江路的公車專用道行駛，沒想到卻因為洪姓駕駛恍神，不慎撞上前方的施工告示牌，導致車上3名乘客，1名蔡姓女子、1名男童及1名女童摔倒受傷，所幸都沒有生命危險。經過警方調查，洪男酒測值為0。民視 ・ 19 小時前
6歲男童在校開槍！高層3度無視通報釀悲劇 老師胸部中彈獲賠3億
美國校園槍擊案頻傳，有校外人士闖入學校開槍，也有學生攜槍進校攻擊。2023年，一名6歲男童帶著母親的槍枝前往小學，在課堂中向老師艾比蓋爾（Abigail Zwerner）開槍，子彈射穿艾比蓋爾的左手後鑽入胸口，造成嚴重傷勢，接受多次手術才撿回一命。聯合新聞網 ・ 4 小時前