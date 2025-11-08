網紅「吃屎哥」娃娃機店遭砸 怒喊：台灣沒有言論自由嗎？

社會中心／綜合報導檢警調掃蕩太子集團在台據點，除了率先被收押的二當家辜淑雯，在台主嫌王昱棠、天旭幹部李守禮、邱子恩等三人，訊後都羈押禁見，因為疑似在檢警調前往和平大苑，準備扣押豪車時，試圖將車移走變賣，被認定有串滅證之虞。而豪車中全台唯一的「山豬王」布加迪，現在也爆出藝人春風曾借來展示，與陳志關係引起揣測。黃色上衣台灣太子負責人王昱棠，管理豪宅資產的他，裁定收押，緊緊包住頭的天旭幹部李守禮，涉嫌教唆串滅證與洗錢，同樣收押禁見，至於涉嫌隱匿不法資產的天旭司機邱子恩，一併被收押，檢警調偵辦太子集團洗錢案，聲押五人，二當家辜淑雯率先被押，王昱棠、李守禮、邱子恩，涉嫌在檢警前往和平大苑扣車時，接獲管委會轉交的函文，立刻開走變賣共九輛車，成了有串滅證之虞，收押關鍵，至於聽從指令匯款的幹部凃又文，裁定三十萬交保。非本案律師李育昇表示「太子公司內部可能有詐騙的共犯，卻又互相傳遞這份公函，並且將車輛開走，這部分顯然就有針對犯罪事實，進行串供跟滅證的行為。」李添特助李守禮 涉嫌教唆串滅證與洗錢遭收押禁見（圖／民視新聞）和平大苑地下室，停了不少太子集團名下豪車，包括這輛全台只有一輛的「山豬王」布加迪，傳出就曾出現在三年前，藝人春風車隊總部開幕典禮上。藝人春風表示「我朋友借我我自己也不敢碰，（不敢碰）我們賠不起，（所以你也不敢開門進去坐），我朋友真的對我非常地好，我要打電話給他說，哥我開幕要用車，他說你拖去他這個人，好像在每個國家都有買一台。」特地用紅龍圍起，不容許借來的兩億豪車，有半點損傷，當時展出布加迪，疑似就是太子集團主席陳志的車，難不成兩人交情匪淺，春風經紀公司回應，雙方只是車友關係，其餘不多做解釋，除了陳志來台，會有豪車接送，象徵地位不凡，打理開趴行程的靈魂人物，則全透過他。李添在台司機邱子恩 涉嫌幫忙移豪車裁定收押禁見（圖／民視新聞）陳志左右手李添的特助李守禮，不但會幫忙規劃年度遊艇歡樂趴，提供多國佳麗供高層「選妃」，本身是酒店經理的他，就曾介紹包養酒店妹給李添，李添一度還打算花三百萬包養，後來爆出美國查扣資產，李守禮急call李添，卻得到老闆表示沒事都是小錢，而陳志對此一點都不在意。資深媒體人徐嶔煌表示「美國的一些文件，認為（陳志）他跟中國的，國安部公安部統戰部，他們都有交集所在，他在台灣有沒有建立，其他的部位或是組織，跟中國的國家任務是有關的，而且跟影響台灣政局是有關的。」除了經營跨國詐欺、博弈外，有沒有來自中國高官紅錢，進一步發展特殊組織，檢警調勢必得深入釐清。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：豪宅和平大苑淪為詐團超跑展示間 爆出藝人春風與陳志是麻吉？ 更多民視新聞報導太子集團45億被抄沒差？「美沒收12位數資產」負責人：小錢太子集團「大U質特助」交保！一票人肉搜「劉純妤」項目太驚人當母親的面把姊姊砍死 三重狠男「後悔了」移送地檢

