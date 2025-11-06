網紅「土夫婦」被指雙胞胎？網建驗DNA結果曝！
國際中心／李筱舲報導
中國廣東一對長相神似雙胞胎的夫妻，兩人在社交平台上分享同框影片後引發話題，影片中，這對夫妻特意穿上一模一樣的服裝，連髮型也幾乎相似，跳著可愛滑稽的舞蹈，還特意在影片中打上「誰是老公？誰是老婆？」文字，網友們看了都驚訝表示根本是雙胞胎吧，甚至有網友請他們去驗DNA，確認雙方是不是彼此失散多年的家人。
據中媒《極目新聞》報導，這對長相神似雙胞胎的夫妻來自中國廣東。（圖／翻攝自小紅書 ＠廣東土夫婦）
據中媒《極目新聞》報導，這對長相神似雙胞胎的中國夫妻，在廣東東莞創業經營中藥材行，妻子梁女透露，和丈夫是透過友人介紹才認識的，當時友人因為覺得她和丈夫長得很像，才安排彼此認識。結婚至今三年，身邊朋友時常說他們好有夫妻臉，甚至被路人誤認成兄妹，廣東夫妻表示：「因為太多人說了，我們就有這樣一個想法，想拍點視頻（影片）嘗試一下」。他們一上傳兩人戴假髮同框的影片後，立刻引發網友熱議，許多網友在影片留言稱，他們是目前看過長得最像的夫妻了，還有網友建議應該去驗一下DNA，也許彼此是失散多年的家人。
網友對於這對夫妻的長相，感到十分驚奇，更建議他們去驗個DNA。（圖／翻攝自小紅書 ＠廣東土夫婦）
對於網友建議去驗DNA的事，梁姓女子回應表示，兩人在結婚時有做過婚前健康檢查，如果有血緣關係應該會檢查到，所以後續就沒再去驗DNA了。梁姓女子也說，夫妻長得相似，兩人也比較合得來，目前夫妻一同創業，生活和工作都在一起，雖然也會吵架，但相處時間長了，雙方也培養了深厚的默契。他們平時會透過社群帳號「廣東土夫婦」分享工作與日常生活的影片，對於外界的調侃，妻子梁姓女子則認為，與長得相似的另一半生活並不奇怪，反而感到特別親切，也讓他們的夫妻感情更加緊密。
