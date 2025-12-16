網紅「帶兒子上女廁」！排隊遭路人狂盯 她無奈嘆：上個廁所好緊張

娛樂中心／黃韻璇報導

YTR陳彥婷和老公巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」。（圖／翻攝自陳彥婷IG）

YTR陳彥婷和老公巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，家庭生活十分美滿。她經常在社群平台分享育兒日常，近日，陳彥婷提到自己「1打2」出門時的困擾，若公共場所沒有親子廁所，她就得帶著兒子上女廁，但也因此遭到路人側目。

陳彥婷14日在IG分享自己「1打2」帶兩個兒子出門的困擾，她表示平常沒有什麼太大問題，然而這次感受到的困難是，平時在外面她一定都會帶兒子找無障礙廁所或親子廁所，然而這天廁所內的人卻一直沒有出來，她只好牽著兒子改去女廁排隊。

然而陳彥婷透露，她帶兒子排女廁時卻感受到路人疑惑的眼光，直言「路人疑問的看著我，又看了一下黃金：『他上女廁嗎？』我腦袋閃過『啊…男童上女廁的問題』。」因此她立刻拉著黃金到男廁，在門口跟他說「媽咪會站在這裡等你，你自己進去上可以嗎？」兒子要求陪同時，陳彥婷只能回答「媽咪沒辦法，但我一定會在這裡等你出來」。

陳彥婷分享自己獨自帶兒子出門時，上廁所遇到的困擾。（圖／翻攝自陳彥婷IG）

兒子上廁所期間，陳彥婷一直在門口跟兒子講話，「你聽得到我的聲音嗎」、「我就在這裡等你」，雖然只是上個廁所，但她全程都很緊張，一直盯著門口怕錯過，她嘆「或許有些人覺得誇張，但這是真實發生的事情，有些孩子在自己上廁所的幾分鐘裡，就跟爸媽永遠分開了」。

直到兒子上完廁所跑出來，陳彥婷立刻牽起兒子，雖然她自己也非常想上廁所，但如果她去了，兒子就得自己在人來人往的台北車站等她，因此只能立刻衝回家再解決。陳彥婷嘆，「我自認算是個心臟蠻大顆的媽媽，可是這社會已經不同以往，在『放手』跟『安全』上，總是非常的矛盾，之前看這議題還覺得離我蠻遠，但現在感受到這議題的重量」。

許多網友則紛紛留言，「就大方的進去上廁所，兒童安全永遠最重要」、「母親帶男童進女廁，身為路人我支持，各位又不是不鎖門」、「很多百貨女廁開始設置男童小便斗，希望未來每一間女廁都能有，對家長和孩子都友善很多」、「為了小孩的安全我選擇無視他人眼光」。

