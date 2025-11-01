網紅「德州媽媽」抄襲風波延燒！公開道歉卻關閉留言功能

擁有超過35萬粉絲的育兒網紅「德州媽媽沒有崩潰」近日因抄襲事件陷入輿論風波。她因經常分享育兒經驗而受到眾多粉絲追捧，但近期卻先後被指控團購的保健食品來源不實，以及家中牆壁上的畫作涉嫌大量抄襲他人作品，引發廣泛爭議。

育兒網紅「德州媽媽沒有崩潰」。（圖/ 取自德州媽媽沒有崩潰臉書）

事件起因於臉書粉專「志願單親故事集」於10月31日爆料，指出有粉絲發現德州媽媽家中展示的16幅畫作中，有15幅高度類似其他藝術家的作品，其中包括台灣插畫家黃立佩的知名作品《貓咪冰淇淋》。德州媽媽起初聲稱這些畫作只是掛在家中，並回應批評是「被找碴」。然而，隨著事件發酵，她於11月1日在臉書發文正式道歉。

在道歉文中，德州媽媽承認未標示畫作來源是她的疏忽，並表示雖然這些作品僅供家中展示，未曾用於商業用途，但作為公開平台的網紅，未能清楚標明原作出處已經涉及侵權疑慮。她同時向所有原創者及關心此事的讀者表達歉意，並承諾撤下相關文章。

然而，此篇道歉文卻引發更多批評。由於她關閉了留言功能，無法讓網友發表意見，許多人認為她是在逃避責任。部分網友指出，作為擁有龐大影響力的公眾人物，德州媽媽應該更負責任地面對輿論，而不是選擇限制互動。

