網紅「把雄女乖乖牌改造壞女孩」 校方提告！學姐黃捷發聲了

【黃詩淳／綜合報導】高雄一名服飾業網紅老闆，在高雄女中門口前拍攝改造影片，目標要挑戰將「乖乖牌女生改造成壞女生」，讓不少雄女學生和校友看了都表示不舒服，校方也認為已損及名譽，到派出所提告，同為雄女校友的立委黃捷也看不下去，直言「請不要亂貼標籤」。

這名網紅老闆拍攝影片，稱要將雄女乖學生改造成壞學生，而女主角先穿雄女制服亮相，並表示自己的夢想是交1個8+9的男朋友，隨後他們進到一間服飾店，並讓女主角換上低胸小背心搭黑色長褲的性感打扮，稱這樣穿「雄中男生應該會很喜歡」。

廣告 廣告

影片曝光後，引來不少學生及校友反彈，「使用校名搭配刻板化及貶低的設定，會讓人有被物化與被誤導的感受」、「身為雄女校友，看了真的很不舒服」、「這個女生也是找來的演員，跟雄女什麼事？」、「制服是一個學校的象徵符號，不是讓你拿來拍假廣告的」、「一次物化兩個族群，真的厲害」。

對此，雄女校長鄭文儀表示，影片對學校形象有影響，已向警方正式提告，而該網紅老闆則在限動表示，該解釋的他都解釋了，也不擔心提告，影片至今仍未下架。

而也是雄女校友的立委黃捷則發文表示，雄女反應強烈、校方也提告的原因，是因為該名網紅並不是雄女生，卻穿著制服，冒用身分、誤導大眾，形同欺騙。此外，雄女的校風非常開放，一直鼓勵她們展現多元、自由的樣貌，更不是外界所想像的「乖乖牌」刻板印象，這個錯誤連結與真實的雄女風氣有很大落差，「請不要亂貼標籤」。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

劉品言女兒衝著漂亮來！ 曝光可愛小名「連TT」

《GTO》希良梨二度罹癌驚傳命危 前一天PO文控訴被逼上絕路

分居1年半遭瘋傳離婚 唐嫣、羅晉掛熱搜2天未出聲

