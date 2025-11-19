網紅「改造雄女」當噱頭拍片！黃捷怒回：別亂貼標籤

政治中心／王靖慈報導

高雄一名擁有「4.4萬粉絲」的網紅，日前拍了一支以「把雄女乖學生，改造成壞學生」為噱頭的短片，在高雄女中校門口訪問一名身穿雄女制服的女子。事件一出後，有網友發現該女子並非校內學生，懷疑是假冒身分，目的是為了「賣衣服」。近日民進黨立委黃捷在影片中發聲，強調雄女主張多元與尊重，不希望惡意人士把特定標籤貼在雄女身上。

今（19）日，民進黨籍的黃捷一段針對「假冒高雄女中制服」事件的影片放出，黃捷本人正是高雄女中畢業生，她在影片中闡述了事情原委後，嚴正指出此事件「非常不妥」的原因。她表示，首先「不妥」之處在於那位穿著雄女制服的女性既非雄女畢業生，也非在校生，這種假冒身份的行為會讓社會大眾有被欺騙的感受。其次，黃捷強調：「雄女校園主張多元自由開放，大家都有自己喜歡的樣貌，並不會拘束在一定的形象裡面」。因此，她不希望社會大眾因為這起事件，而將特定的標籤貼在高雄女中身上。

事實上起因是，高雄一位經營服飾的網紅於15日Threads發出一則影片，引發爭議。影片內容是網紅在校外訪問一名穿著雄女制服的女子，設定劇情稱要把「把雄女乖學生，改造成壞學生」，在高雄女中前訪問一位身穿雄女制服的女子，該女子還在影片中強調想交一位壞壞的男朋友，以「喜歡8+9」等刻板台詞當作反差噱頭，最後網紅成功把女方打扮成低胸、露腰的風格。影片上線後迅速引來大量觀看，但很快有網友指出該女子並非雄女學生，影片其實是在替服飾作宣傳。

許多網友都對影片相當不解且憤怒。（圖／翻攝自「wbw565」Threads）





許多網友留言表達憤怒，包括：「侮辱誰啊」、「阿姨都有小孩了還裝雄女生是怎樣」、「身為雄女學生，看到這樣的廣告內容是感到不舒服的，使用校名搭配刻板化及貶低的設定，會讓人有被物化與被誤導的感受」。不過，面對各方質疑，該網紅強調這支作品的核心在於「角色反差的創意」，並沒有意圖貶低任何學校或學生。即使這支影片爭議不斷，留言區仍持續被炎上，但網紅至今未將影片下架。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

