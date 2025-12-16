網紅「教假結婚取綠卡」 律師：已構成美國聯邦犯罪

網紅教假結婚拿綠卡，相關言論引發爭議，緊急下架影片。（圖／翻攝美麗Ｋ媽、Threads）

網紅「美麗K媽」竟在社群媒體教導粉絲「假結婚」取得美國綠卡，還自豪擁有雙重國籍享台灣健保，此舉已構成教唆犯罪！專家指出，依美國移民法，假結婚最高可判5年監禁，並處787萬元罰款。「美麗K媽」事後刪影片致歉，但仍引發網友撻伐，有人建議向美方舉報。移民顧問也提醒，若有不良紀錄恐被撤銷身分，千萬別冒險！

「美麗K媽」平時在Instagram上分享理財及育兒相關內容，但這次她在影片中直接教導觀眾如何透過結婚及與伴侶同居兩年取得美國公民權，還自豪擁有雙重國籍是為了享有台灣健保福利。她的語氣被網友形容為輕蔑，引發大量批評，迫使她緊急刪除影片並發表聲明，承認在表達與觀感上不夠妥當，承諾未來會避免造成不必要的誤解。

當事網紅緊急刪除影片後，也坦承在表達跟觀感上不佳。（圖／翻攝美麗K媽IG）

律師黃柏榮表示，這類行為已構成教唆犯罪，屬於美國聯邦犯罪範疇，最重可處5年監禁及25萬美元罰金。網友對此事件反應強烈，有人質疑這種事怎麼會拿到檯面上講，甚至建議直接向美國當局舉報，許多人表示此舉令人極度反感。

網紅相關言論引起網友不滿。（圖／翻攝網紅K班、Threads）

面對爭議，美麗K媽回應媒體表示，她長期定居台灣並確實有繳交健保費，希望事情能夠回歸平穩，暫時不會多做回應。然而，根據美國移民法規定，申請綠卡的關鍵條件之一是「證明婚姻真實存在」，而非為了獲取移民福利，因此美國公民及移民服務局的審查極為嚴格。

移民顧問公司總經理林慕辰強調，如果有不良紀錄或喪失誠信，美國有權撤銷當事人的綠卡或公民權。專家也透露，美國會透過面試等方式進行審查，提醒民眾不要輕易冒險，否則不僅將面臨相關刑責，還可能被遣返回國，日後更可能無法再入境美國。

