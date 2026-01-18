網紅「整形手術」慘遇無照密醫 過敏性休克慘死異國

義大利網紅布爾采娃（Yulia Burtseva）近日在俄羅斯不幸身亡。（圖／翻攝自IG）





義大利網紅布爾采娃（Yulia Burtseva）近日在俄羅斯不幸身亡，她於本月4日在莫斯科一家私人診所接受豐臀整形手術時，疑似因藥物引發嚴重過敏反應，最終發生過敏性休克，年僅38歲，引發外界對非法醫療行為的高度關注。

根據外媒報導，布爾采娃生前定居於義大利那不勒斯，在IG上擁有超過7萬名追蹤者，內容多半圍繞她與丈夫朱塞佩及年幼女兒的日常生活。

手術當天早晨，她還曾在俄羅斯社群平台VK上傳影片，向莫斯科道早安，未料竟成為最後身影。她的Instagram最後一次更新則停留在去年12月5日，畫面中是她與女兒的溫馨互動。死訊傳出後，許多粉絲湧入社群平台留言悼念，對她的離世感到震驚與不捨。

俄羅斯調查委員會對外發布最新說明指出，負責該手術的所謂「醫師」實際上並不具備任何合法醫師資格，甚至沒有相關醫學學歷，卻長期從事醫療行為。調查單位已針對診所相關人員立案，並以業務過失致人死亡的罪名展開刑事偵辦。

根據調查內容，嫌犯為來自塔吉克的男子，不僅未在手術前替布爾采娃進行基本的過敏測試，手術中使用的填充材料也並非由診所提供，而是由患者自行購買後帶入手術室，整體醫療流程嚴重違反專業規範。

目前該名嫌犯已遭到羈押，相關單位也已查扣診所內的醫療文件與器材，並安排多項法醫鑑定與醫學檢驗，以釐清布爾采娃的確切死因與責任歸屬。

