網紅「燒香秒被抬走」 新莊警防搶演練AI 科技出擊

《圖說》網紅在廟宇參拜，突遭歹徒挾持，實境逼真。〈新莊分局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市新莊警分局為強化金融機構安全防護及警方重大刑案應變能力，今〈4〉日舉行「115年金融機構防搶暨聯合攔截圍捕實警演練」，模擬歹徒持槍搶劫銀行後逃逸，警方即時啟動警網追緝，並於圍捕過程中處置人質危機，全程依實務流程進行。演練過程緊湊逼真，吸引不少民眾駐足圍觀，甚至有人一度誤以為是真正搶案。

新莊分局表示，演練以轄內金融機構為情境起點，完整呈現銀行防搶應變機制、警方受理通報、現場封鎖管制、鑑識初期採證，以及勤務指揮中心即時調度等作業流程。案件發生後，警方立即成立專案群組，整合各單位資訊與警力資源，迅速掌握案情發展，並有效啟動追緝與攔截策略。

《圖說》警方運用口袋戰術及優勢警力圍捕歹徒。〈新莊分局提供〉

值得一提的是，勤務指揮中心首次將 AI 科技巡防系統導入實警演練，透過車牌辨識與關聯式影像分析，快速比對沿線監視器資料及嫌犯行蹤，提供第一線警力即時追緝與圍捕依據，大幅提升警網反應與指揮效能。

演練後段模擬歹徒逃逸至公共場所並挾持民眾作為人質。警方立即運用口袋戰術及優勢警力，兼顧現場民眾與行人安全，透過尾隨圈圍及操控號誌方式，引導犯嫌至事前規劃之圍捕地點，避免事態擴大。

《圖說》鑑識人員接續進行現場採證。〈新莊分局提供〉

此次擔任模擬人質的在地企業網紅原本正在廟宇參拜，突遭歹徒挾持，但在警方戰術部署與保護下迅速被護送離場，現場真實畫面甚至讓民眾誤以為搶案發生。警方依人質事件處置原則，由偵查隊長出面進行心戰喊話，透過「動之以情、說之以理、凌之以威」的方式與歹徒溝通，最終迫使其棄械投降，並安全救出人質。

隨後，逮捕組完成上銬與押解作業，搜車組進行車輛安全搜索，確認無槍枝、爆裂物或其他危險物品後，鑑識人員接續進行現場採證，完整呈現從案發、追緝到後續處置的全流程應變作為。