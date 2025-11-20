網紅「白同學DiY」遭控偷拍數十女 議員籲強化公廁與公共區巡檢
（記者許皓庭／嘉義報導）嘉義近日出現一起網紅偷拍爭議。一名王姓男子經營的 YouTube 頻道被指控，拍攝內容疑似刻意將路邊或店家內穿著短裙、短褲的女性入鏡，涉及對數十名女性進行未經同意的拍攝。相關影片被民眾截圖、整理後曝光，引發地方關注。嘉義縣議員黃嫈珺隨後於議會質詢，要求縣府及相關單位正視公共空間的偷拍風險，並提出具體防制規範。
圖／議員黃嫈珺（左）指出，嘉義一名王姓男子（右）經營的 YouTube 頻道內容，疑似刻意將穿著短裙、短褲的女性偷拍入鏡。（翻攝 黃嫈珺 Facebook）
議員指出，爭議主角經營的頻道名為「白同學DiY教室」。頻道先前由王男與其妻周姓國中國文教師共同經營，但因遭檢舉公務員不得兼營副業，周女已退出影片拍攝。近期被揭露的影片內容中，王男疑似在街道、店面等公共空間拍攝女性下半身部位，上傳至頻道後從中獲利，影片中疑似受害者多達數十人，甚至包含未成年的國小女學生。
對於外界質疑是否已涉及刑事責任，警方表示，目前尚未接獲被拍攝者報案，仍需待當事人提告後才能判斷是否構成刑法妨害秘密罪或違反性騷擾防治法。警方同時呼籲，如民眾懷疑自己曾被拍攝，可向轄區分局提出報案，由司法程序進一步釐清是否涉法。
面對外界憂慮偷拍問題恐非單一事件，黃嫈珺認為，地方政府應提出更明確的預防措施。她建議縣府檢視公共廁所、運動場、公園等場所的管理方式，評估是否增加反偷拍設備或巡檢頻率；此外，也提醒衛生局需加強醫療院所的隱私維護，避免民眾就醫時面臨未授權攝影的風險。
衛生局回應，目前醫療院所均張貼禁止錄影與偷拍的相關告示，一旦院方發現可疑行為，將立即通報並配合警方後續調查。教育處則表示，若學生在校園內遭遇偷拍，會啟動校方性平機制；若學生遭遇的是校外事件，也會提供必要的心理諮商與協助。
此外，環保局也表示，將評估是否把「反偷拍巡檢」納入公共廁所管理考核指標，使管理制度更為完整。
為避免更多民眾受害，黃嫈珺強調，已向社會公開表示願意陪同受害者報案，提供必要的法律資源與協助。她呼籲當事人勇於站出來，以利司法釐清責任，並希望藉由制度強化與社會關注，使公共空間的隱私安全獲得更完善的保障。
更多引新聞報導
粿粿婚外情後工作全停 成人平台SWAG伸援：條件優渥隨時歡迎
房仲爸偷約女業務一週六次！鹹濕對話「明明有高潮」成鐵證 女嬌嗲喊：運動夠了會瘦
其他人也在看
Joeman持大麻緩起訴！100小時義務勞務成品曝光 檢察官讚：很滿意
Joeman拍了三部片，其中一部1分鐘的反毒宣導、一部是1分鐘的前導反詐短片以及31分鐘的反詐長片，在影片裡不僅採訪投資名人、警察等人，還跟著警察到超商埋伏逮車手，並以自身曾因大麻涉毒的經歷反毒，向大家宣導吸食、持有毒品的刑罰，高質感影片讓檢察官也稱讚「很滿意」。...CTWANT ・ 1 天前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 1 天前
誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光
社會中心／馬聖傑、蔡承翰 台北報導黑道老闆逼迫身障員工簽本票，甚至拿開山刀砍人！台北市中山區一間汽車美容保養場，被人起底，老闆李哲瑋是天道盟美鷹會的幹部，他不斷以洗壞客人的車子、刮傷烤漆等理由，逼一名蘇姓身障員工簽本票，還把他的家人帶到店裡恐嚇威脅，甚至砍傷蘇姓員工！被害人父親出面，痛批嫌犯無良。惡煞將蘇姓身障員工和他的家人，全都押進汽車美容保養店，強迫他們簽下本票，而所謂的惡煞，竟然是員工的老闆，他宣稱蘇姓員工刮傷車子，要員工賠錢了事，甚至還拿開山刀砍人！蘇姓員工父親：「不滿意的時候就是打要不然就是罵，（老闆說）他洗車場的車被刮壞了要賠，問我兒子說車子刮壞有沒有這件事，他說沒有老闆拿開山刀劃到他的手，左手還右手他的神經就斷了，事情明明不是我兒子做的，為什麼我兒子要承擔這個罪名。」誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）說起兒子的傷，簡直就是一場惡夢！被控訴的這間汽車美容保養店，位在台北市林森北路附近，包括金馬影帝李康生、演員柯震東、DJ歌手羅百吉都曾光顧，但警方調查發現，領有身心障礙手冊、20出頭的蘇姓被害人，只是來這裡打工，卻被天道盟美鷹會幹部的老闆李哲瑋，以洗壞客人車子、刮傷烤漆等各種理由，逼簽本票，甚至把員工的父母叫來，對他們拳打腳踢，再拿開山刀砍傷蘇姓員工，逼被害人花錢了事，蘇家前後交付50、60萬元，就連三千元的學費，也被迫交出！這對家境本來就不好的被害人一家來說，雪上加霜。蘇姓男子與父母和兄弟姊妹，一家五口擠在錦新大樓，這一間潮濕又髒亂的小套房內，月租一萬四，在他被老闆砍傷後，現在連房租、水電都繳不出來。誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）蘇姓員工父親：「大間的這間是，我老婆跟兩個小孩睡的，我都靠這台（煮東西就對了）對，確實是雪上加霜，我跟我太太都還有工作的時候，多少還可以留一點點錢，洗車場事件之後，就更加沒辦法承受了。」黑道老闆宛如吸血鬼，欺凌身障員工，手段還如此兇殘，檢警調查後，主嫌李哲瑋和其他共犯，通通被收押，但對蘇家人來說，已經留下一輩子無法抹滅的陰影。原文出處：誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光 更多民視新聞報導校園約砲還拍片上傳 永和男警身分曝光下場慘了雄中雄女「全遭殃」網紅不撤片！驚動教育局、警方槍擊案嫌犯裁定羈押後暴斃 死前自稱「癌末」真相曝民視影音 ・ 22 小時前
變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首
社會中心／周秉瑜、馬聖傑、蔡承翰 桃園報導桃園中壢區17號早上，發生一起命案！64歲的緬甸華僑李姓男子，聲稱當天起床，因為變天心情不好，看到妻子莫名火大，因此持菜刀、鐵鎚攻擊妻子，導致妻子身亡！李姓男子事後前往派出所自首，整起事件才曝光！據了解，李姓男子過去曾當過傳教士，檢方考量他每年都會前往泰國傳教，有逃亡疑慮，因此裁定羈押。身穿藍色短袖、黑色短褲的男子，騎著機車來到派出所，走到值班台前，接著他舉雙手向警方坦承，不久前殺了妻子！他良心過意不去，犯案後主動來派出所自首！事情一傳開附近鄰居都相當訝異。變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）附近鄰居：「警察連救護車連殯葬業，連法醫檢察官都來了，他說你（鄰居）知道，你對（面）門今天出事嗎，他說夫妻吵架吵蠻久的。」事發就在桃園中壢區17號早上，64歲緬甸華僑李姓男子聲稱當天早上起床因為變天心情不好，看著坐在沙發上看電視的妻子，當下心中不知為何火大，與妻子發生口角後，拿菜刀、鐵鎚等武器攻擊妻子，直到妻子沒了呼吸心跳才停手！犯案後再騎著機車去自首，但命案發生前似乎早有徵兆！附近鄰居：「是有聽說最近好像常吵架，應該是夫妻吵架導致凶殺案，然後男生自己打電話自首。」變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）56歲的羅姓死者在住家附近的便當店上班，殺害她的的64歲緬甸華僑李姓丈夫，原本在電子工廠上班近期剛退休，在這之前曾當過傳教士，每年都會前往泰國傳教。桃園地檢複訊後，認為李姓男子雖然是自首，但有相當理由認定有逃亡之虞裁定羈押。中壢分局偵查隊副隊長戴立明：「全案依殺人罪移請偵辦，並持續釐清犯案動機。」只因天氣不好、心情差就殘忍殺害妻子！不只鄰居不能理解，家人恐怕更無法接受事實。原文出處：變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首 更多民視新聞報導中壢男突持鐵鎚菜刀殺妻 自首稱「起床心情不佳」遭羈押快訊／66歲婦人駕車疑誤踩油門暴衝早餐店 女店員遭夾傷謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人民視影音 ・ 1 天前
越式洗髮店男對女按摩師"毛手毛腳" 業者PO網提醒同行
南部中心／鄭榮文 嘉義報導嘉義有男客人到一間越式洗髮店按摩，卻趁按摩過程中，對女按摩師毛手毛腳，伸手偷摸小腿，業者拍下證據，也當場將男客人趕出去，嗆明永不接待，事後把影片PO上網，提醒同行小心，避免又有女子被騷擾。男客人被趕出去，離開前竟還說「別的店可以，我以為這邊也可以」。（圖／翻攝畫面）越式洗髮店內，播放著音樂，男客人放鬆身心，但手卻開始不安分，撫摸按摩師的腿，這一幕被老闆娘給拍下。店家氣的當場下逐客令，沒想到男子離開前竟然丟下一句，別的店可以，我以為這邊也可以，讓老闆娘氣炸。洗髮店老闆娘：「他去別家店有這樣的騷擾行為，別家店可以接受，他以為我們家也能這麼接受，那他絕對不會是只有對我們家這樣，他還起來跟我說，不好意思，我下次不會了，我說下次我們也不會接他了。」按摩過程，竟然偷摸女按摩師，事發在嘉義市東區一間越式洗髮店，這名男子17號預約全身按摩，女員工露出為難表情，老闆娘一問才知道，對方前幾次消費，也對她毛手毛腳，但員工暫時選擇隱忍，直到這次男子再度上門，老闆娘特別注意他的舉動，果真抓到他又伸出鹹豬手。男子多次趁女員工幫他按摩時，伸手觸摸腿部。（圖／民視新聞）洗髮店老闆娘：「他這樣子趴著，然後他手是直接這樣抓，往後抓，因為我們都會站在兩側這邊，也有告誡她們講過說，事情發生馬上就要講，因為她們不好意思說，對於這種事情。」雖然被騷擾的女員工不願意報警，但店家把事情經過po上網，也是希望藉此提醒其他同行，不要再有人受害。原文出處：越式洗髮店男對女按摩師「毛手毛腳」 遭老闆攆出嗆：永不接待 更多民視新聞報導中配直播拍國小生遭法辦 北檢今不起訴：不符犯罪要件5藝人涉閃兵遭檢方求刑2年8月 律師分析：很明顯要他們進去關亂世用重典！民調曝「70%民眾挺鞭刑」 多數人認為詐騙刑責過輕民視影音 ・ 1 天前
撞倒女志工「2輪輾過不停」害她慘死！涉毒駕設斷點逃亡…躲2天1夜被逮
彰化縣45歲陳姓男子前天（18日），涉毒駕在員林市撞倒停等紅燈的女騎士，當下陳男並未停下，前輪輾過對方還加速逃逸，後輪二度重輾，導致遭撞的64歲高姓女志工重傷不治。犯後陳男為躲避查緝，丟棄肇事車輛，又跟友人借車試圖製造斷點，但仍被警方於昨天（19日）逮捕，並依法送辦。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
翻案！癌末男收押猝死疑服毒 今解剖排除氰化物中毒
綽號「大鼻雨」的57歲羅姓男子因涉嫌持霰彈槍、到民宅開槍恐嚇等案件，嘉義地檢署16日向嘉義地方法院聲請羈押獲准，不料羅男在解送看守所前突倒下、送醫不治死亡，醫院初步判斷疑似氰化物中毒，家屬一度質疑檢警未檢出攜帶藥物、讓其服毒而亡。嘉檢今請法醫研究所法醫解剖，初步排除氰化物中毒，也無大腸癌病症，已採集自由時報 ・ 1 天前
北市2警沒開單舉發無牌違停遭控貪污 二審再判無罪
社會中心／洪巧璇、郭文海 台北報導員警開罰單，被民眾罵〝搶錢〞，沒開單，結果被檢舉人告發〝貪汙〞！台北市士林分局有2名員警，3年前驅離紅線違停的車輛，沒開罰單，結果，被檢舉違停的民眾告發，檢方依貪汙治罪條例中的圖利罪，將兩名員警起訴，員警因此停職一年，如今一二審都判無罪，讓兩名警察終於鬆一口氣。民視記者洪巧璇：「員警執勤看到路邊紅線上，有車輛違停卻沒有依規定開單，反而是叫車主把車開走，就被路過民眾看到，向士林地檢署告發兩名員警。」口頭要求違停車輛移車，卻沒有開單，兩名警察，怎麼也沒想到，因此被停職1年，還差點丟了飯碗，因為檢舉違停的民眾，指控員警不開罰單，就是貪汙、圖利。民眾：「可能他（檢舉人）被開過單子以後，他心裡有一種相反的感覺。」民眾：「我覺得這個就很難講，它條例是有可是問題有的時候，真的是應該有一點寬容。」民眾：「3分鐘臨停啊有人檢舉，不就要開單，就可以直接開。」沒開單舉發違停車輛遭控貪污 北市兩警二審再判無罪（圖／民視新聞）回溯到3年前，台北市士林分局接獲報案，民眾指稱，延平北路七段有無牌車違停紅線，葉姓以及應姓員警到場後，民眾立刻上前表示，車子是朋友的，並且是停在私人土地上，員警就誤以為這是非道路範圍，因此沒開單，這讓檢舉人相當不滿，告發兩名員警，檢方勘查後認定違停地點是公有土地，因此對兩名員警提出圖利罪起訴。員警辯護律師查克律師：「兩名警察跟那個車主完全不認識，他沒有必要為了要圖利這個，了不起幾千塊，頂多到一萬塊的這個罰單，然後葬送自己二三十年的警察生活。」一審法院認為，員警不熟悉法律，貪圖方便，才沒開單，只算是行政疏失，沒有圖利犯意，判無罪。檢方不服、提出上訴，高等法院認為，員警可能因一時疏誤，而未製單舉發，且雙方不認識，不構成圖利、貪汙，也判無罪。沒開單舉發違停車輛遭控貪污 北市兩警二審再判無罪（圖／民視新聞）員警辯護律師查克律師：「（員警）因為這件事情很煎熬，然後又被停職，去診斷之後罹患憂鬱症，然後暴瘦了20幾公斤。」法官一句〝無罪〞，讓兩名員警等了整整三年，終於放下心中的大石頭，也道出警方執勤的背後，總有許多說不出口的無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：沒開單舉發違停車輛遭控貪污 北市兩警二審再判無罪 更多民視新聞報導安倍遇刺案開庭！山上徹也母妹曝家庭悲劇：我們是被統一教會摧毀的受害者她不在床上！媽媽監視器驚見女嬰卡床縫 電話叫不醒爸爸釀悲劇房仲副店長1週「激戰女業務6次」 內容曝秘書妻崩潰民視影音 ・ 3 小時前
北市信義雙屍命案新進展 富家女藥頭上游身分曝光！法院裁定收押
37歲陳姓創投公司執行長與25歲曾姓女密友，上月25日雙雙陳屍在永吉路一處豪宅客廳內，桌面上留有愷他命、卡西酮等多種毒品。檢警溯源，從死者手機揪出藥頭蘇玟云、鍾濠陽以及謝承諳3人，均諭令交保，18日再拘提蘇女上游藥頭李姓男子，訊後聲押，法院裁定收押不禁見。鏡報 ・ 1 天前
假幣商詐團行詐得手7千萬 主嫌遭檢求處20年刑
南部中心／綜合報導今年三月份檢警偵破一起假幣商詐騙案，楊姓主嫌以購買虛擬貨幣為由詐騙超過70多人，不法所得約七千萬，當時一口氣逮捕拘提15名詐團成員，但主嫌在案件審理時不斷否認犯行，還堅稱自己是正派幣商，因此檢察官在偵訊後將他起訴，同時求處20年有期徒刑。假幣商詐團行詐得手約7千萬，警方查扣約千萬現金以及金飾等。（圖／翻攝照片）員警來到楊姓主嫌住家時，他還一度拖延開門時間，甚至質疑警方為何上門打擾，直到拿出搜索票以後，嫌犯眼看已經逃不掉，才決定配合請員警入內。警方說這名男子與詐騙集團合作，扮演虛擬貨幣商，成立諸多交易平台，並以高獲利來吸引民眾投入資金，總計有72人上當受騙，金額大約七千萬，另外他還涉及協助詐騙集團洗錢。時任高市刑大五隊長盛永華說，經幣流分析後發覺假幣商成員，替詐騙集團洗錢逾兩億餘元，不法所得約七千餘萬。假幣商詐騙72人受害，不法獲利約7千萬，警方逮捕拘提15人。（圖／翻攝照片）今年三月檢警兵分多路，一口氣逮捕主嫌在內共15人，同時查扣利用不法所得買下的透天厝棟，以及現金922萬、電動跑車、名錶與金飾等，當時偵訊後，楊姓主嫌與劉姓副手遭法院裁定羈押。橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山說，被告是資金流及電信流之首腦，招募車手導致眾多被害人受害，遭檢警偵查時卻以 正派幣商抗辯而一再矢口否認犯行，毫無悔意、態度惡劣，故請法院從重量 處有期徒刑 20 年；其餘詐團幹部則請求法院量處有期徒刑 6 年以上，以資懲儆。原文出處：假幣商詐團行詐得手約7千萬 橋檢起訴15人、主嫌求處20年刑 更多民視新聞報導保七總隊刑大大隊長登秀姑巒山猝死 警大同學：痛心與不捨5藝人涉閃兵遭檢方求刑2年8月 律師分析：很明顯要他們進去關亂世用重典！民調曝「70%民眾挺鞭刑」 多數人認為詐騙刑責過輕民視影音 ・ 1 天前
太子集團跨國詐騙洗錢 七成民眾贊成鞭刑入法「打」詐
社會中心／黃國誠 黃啓豪 台北報導針對太子集團詐欺洗錢案，以及參考新加坡打詐鞭刑入法，相關部會今天赴立法院進行專題報告，法務部長鄭銘謙認為是否採納鞭刑，已經在18日，聽取審檢辯學專業意見，納為後續評估可行性參考，至於司法院代表，認為鞭刑屬於酷刑，具以暴制暴復仇性質，恐怕與現代刑罰強調教育理念相違。針對太子集團跨國詐欺洗錢，立委黃國昌對於閣揆卓榮泰評論個案，似乎很感冒，一度跟法務部長鄭銘謙槓上，雙方你一言、我一語。法務部長鄭銘謙vs.立委（民眾）黃國昌「卓榮泰怒批法院輕放，重挫打詐士氣，有聲押五人核心幹部聲押五人，法院交保三十萬，我現在沒有問你，你急著趕快出來幫卓榮泰洗地喔，我們沒有洗地喔，雙標至極啦沒有雙標啦，這個本來就是依照，回到事務的本質在處理嘛。」七成民眾贊成鞭刑「打」詐 法務部司法院態度保留（圖／民視新聞）早在2019年之後，檢警調曾接獲52次洗錢通報，究竟在美國司法部起訴前，相關單位有沒有早一步動起來，立委吳宗憲提出疑問。法務部長鄭銘謙vs.立委（國）吳宗憲「他們事情報了那麼大，我們這裡才第一次的開始分案調查，北檢就是這樣的新聞稿啊，委員我們當過檢察官喔，不是說今天（報出來）明天就可以查的到，就是一定有提前的一個掌握嘛，才有辦法要執行要搜索有他字案嗎部長。」２０１９年之後曾獲５２次洗錢通報 美國司法部起訴前我國有無掌握立委提出疑問（圖／民視新聞）柬埔寨太子集團在台嫌犯，一共有四人遭收押，原本遭聲押的幹部涂又文，則獲得三十萬交保，七成民眾贊成引進鞭刑處罰詐騙犯，是否參考新加坡打詐，將鞭刑納入刑法，法務部和司法院態度保留。法務部長鄭銘謙vs.立委（民）吳思瑤「英國都已經老早廢除掉了，我們認為說當然有一些的聲音，但是我們是認為這個可能有違反酷刑，跟公政公約的疑慮。」司法院刑事廳長李釱任vs.立委（民）吳思瑤「刑罰在身體刑的部分，在我國討論比較採負面的看法，可能有所謂的報仇性的性質，我們是用矯正刑的概念，來取代這種應報刑的思維嘛對對，我們絕對要審慎。」鞭刑可不可行，在保障人權之間如何取得平衡，仍有待相關部會做出評估。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：詐騙太猖獗！ 太子集團跨國詐騙洗錢 七成民眾贊成鞭刑入法「打」詐 更多民視新聞報導自爆「幫了很多忙」！凱思收金主200萬後 黃國昌竟高調質詢法務部個案「凱思等同木可」律師點名黃國昌實質控制 曝檢調「這時」將有所動作！遭控凱思國際資金回流口袋? 黃國昌嗆:到法院說民視影音 ・ 1 天前
太子集團跨國詐騙3人收押 七成民眾贊成鞭刑"打"詐
社會中心／綜合報導太子集團詐欺洗錢案，北檢兩波搜索行動，拘提八人到案，其中有三人遭到羈押。相關部會在週三，赴立法院進行專題報告，法務部長鄭銘謙認為是否採納鞭刑，已經在18日，聽取審檢辯學專業意見，納為後續評估可行性參考，至於司法院代表，認為鞭刑屬於酷刑，具以暴制暴復仇性質，恐怕與現代刑罰強調教育理念相違。針對太子集團跨國詐欺洗錢，立委黃國昌對於閣揆卓榮泰評論個案，似乎很感冒，一度跟法務部長鄭銘謙槓上，雙方你一言、我一語。法務部長鄭銘謙vs.立委（民眾）黃國昌：「卓榮泰怒批法院輕放，重挫打詐士氣，有聲押五人核心幹部聲押五人，法院交保三十萬，我現在沒有問你，你急著趕快出來幫卓榮泰洗地喔，我們沒有洗地喔，雙標至極啦沒有雙標啦，這個本來就是依照，回到事務的本質在處理嘛。」早在2019年之後，檢警調曾接獲52次洗錢通報，究竟在美國司法部起訴前，相關單位有沒有早一步動起來，立委吳宗憲提出疑問。法務部長鄭銘謙vs.立委（國）吳宗憲：「他們事情報了那麼大，我們這裡才第一次的開始分案調查，北檢就是這樣的新聞稿啊，委員我們當過檢察官喔，不是說今天（報出來）明天就可以查的到，就是一定有提前的一個掌握嘛，才有辦法要執行要搜索有他字案嗎部長。」打擊詐騙是否納入鞭刑，相關部會赴立院進行專題報告。（圖／民視新聞）柬埔寨太子集團在台嫌犯，北檢經過兩波搜索，拘提八人到案，其中三人遭羈押禁見。原本遭聲押的幹部涂又文，則獲得三十萬交保。七成民眾贊成引進鞭刑，處罰詐騙犯，是否參考新加坡打詐，將鞭刑納入刑法，法務部和司法院態度保留。法務部長鄭銘謙vs.立委（民）吳思瑤：「英國都已經老早廢除掉了，我們認為說當然有一些的聲音，但是我們是認為這個可能有違反酷刑，跟公政公約的疑慮。」司法院刑事廳長李釱任vs.立委（民）吳思瑤：「刑罰在身體刑的部分，在我國討論比較採負面的看法，可能有所謂的報仇性的性質，我們是用矯正刑的概念，來取代這種應報刑的思維嘛對對，我們絕對要審慎。」打擊詐騙是否納入鞭刑，相關部會赴立院進行專題報告。（圖／民視新聞）鞭刑可不可行，在保障人權之間如何取得平衡，仍有待相關部會做出評估。原文出處：詐騙太猖獗！ 太子集團跨國詐騙洗錢 七成民眾贊成鞭刑入法"打"詐 更多民視新聞報導跨國洗錢集團藏身高雄 "鴨哥"一年成功洗錢53億假存款單租賓士「連父母都是演員」！悲情男遭騙婚 聽女方1句話氣笑了嘉義市加碼普發6000元有譜？黃敏惠拍胸保證「完全有能力」民視影音 ・ 16 小時前
社子醉男失控揮刀襲警遭壓制 2警躲攻擊"摔落樓梯"受傷
社會中心／洪巧璇、郭文海 台北報導囂張嫌犯，喝醉酒，竟然朝員警揮刀！台北市士林區有一名男子，酒後情緒失控，在家中拿刀揮舞，家屬擔心會有生命危險，報警求救，沒想到，警方到場後，男子企圖持刀攻擊警察，造成兩名員警受傷，最後被壓制逮捕，依妨害公務及殺人未遂罪，移送士林地檢署偵辦。員警vs.蔡姓嫌犯：「手把他銬起來。你為什麼這樣子啊？」大批警力手持盾牌，破門進入一處民宅，渾身酒氣的嫌犯看到警方上門，情緒激動，而在幾分鐘前，嫌犯才拿起刀子，朝員警亂揮。員警vs.蔡姓嫌犯：「你的刀子呢？沒有。」被警用盾牌按在牆上，雙手也被控制住，但嫌犯還有力氣大吼大叫，可見他有多失控。民視記者洪巧璇：「喝醉的嫌犯看到員警找上門，情緒更加激動就直接持刀械，朝2名員警揮舞，員警為了閃避攻擊，就直接從這個樓梯口摔了下來。」附近鄰居：「2個警察從樓上跌出來啊，警察就掏槍說不要動，叫他刀放下他沒有在怕。」社子醉男失控揮刀襲警遭壓制 2警閃避攻擊「摔落樓梯」受傷（圖／民視新聞）事發在19號凌晨12點多，台北市士林區延平北路五段，警消獲報民宅內，一名59歲蔡姓男子，喝醉持刀朝家屬揮舞，警方衝上樓，破門逮人，也差點被嫌犯攻擊，根據了解，嫌犯有多次家暴前科，常常酒後失控，妻子小孩都受不了，避而遠之，就連住在樓下的親戚也拿他沒辦法。嫌犯親戚：「喝醉這個是常態啦，好像有跟轄區警察是有對峙的狀況，他有揮刀的樣子，一個刀子這麼近的距離時候，你敢開門嗎。」社子醉男失控揮刀襲警遭壓制 2警閃避攻擊「摔落樓梯」受傷（圖／民視新聞）多次喝醉鬧事還是學不乖，這回連警察也敢攻擊，實在大膽，嫌犯酒醒後，得為自己的行為付出代價。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：社子醉男失控揮刀襲警遭壓制 2警閃避攻擊「摔落樓梯」受傷 更多民視新聞報導中壢男突持鐵鎚菜刀殺妻 自首稱「起床心情不佳」遭羈押快訊／66歲婦人駕車疑誤踩油門暴衝早餐店 女店員遭夾傷謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人民視影音 ・ 1 天前
女騙行員要領「裝修款」 警揭密：詐團話術
台北市有民眾到銀行要領60萬，說是家裡的裝修款，行員立刻拉起警覺心，通知警方到場，詢問女子家裡住哪，什麼項目要裝修，不過，女子對細節交代不清，警方懷疑他是中了詐騙集團圈套，成功阻止他匯款。 #行員#裝修款#詐騙集團東森新聞影音 ・ 1 天前
台大女博士攜90萬現金面交虛擬貨幣 車內遭歹徒強奪
社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導又是一起假交易、真搶劫！新北市三峽一名女子，攜帶90萬元現金，要和地下幣商要進行虛擬貨幣交易，沒想到，對方早就心懷不軌，以交易之名行搶，得手三十萬之後，由同夥接應，逃離現場，警方獲報後，循線逮捕五名嫌犯，但被害人不是找合法幣商交易，也被警方依洗錢防制法函送法辦。員警vs.張姓嫌犯：「趴下！趴下啦。」門一打開，大批員警立刻衝上前，將男子壓制在地，而另一頭他的同夥也被逮捕。員警vs.李姓嫌犯：「你別給我亂，你一直拉扯當然會痛，你跑不掉了，你別再亂了。啊！」雙手被上銬，還有臉開口喊痛，警方為了抓他，千里迢迢，從新北市南下到高雄，就是因為這名男子，日前和其他同夥，計畫了一場虛擬幣的假交易、真搶劫。時間退回到14號下午，被害人攜帶90萬元現金，和李姓嫌犯約在新北市三峽，進行虛擬貨幣交易，嫌犯假借要驗鈔，卻趁機搶走90萬現金，和被害人爆發拉扯，最後搶得30萬，就被同夥開車來接走，逃逸無蹤。台大女博士攜90萬現金面交虛擬貨幣 在車內遭歹徒強奪（圖／民視新聞）目擊民眾：「９０萬元啊，女生就蹲在那邊哭。」初步調查，被害人還在攻讀台大博士班，怎麼也沒想到，交易虛擬貨幣，卻被劫財，這群歹徒分工極細，由張姓主嫌負責監控現場、劉姓嫌犯開車接應、李姓嫌犯則是動手行搶，甚至還變裝、製造斷點，而他們都是北聯幫成員，今年4月才在北投聚眾鬥毆被逮，這回因為搶劫落網。台大女博士攜90萬現金面交虛擬貨幣 在車內遭歹徒強奪（圖／民視新聞）記者vs.李姓嫌犯：「才搶到30萬會不會覺得很虧？你們這樣是詐團黑吃黑嗎？你們預謀多久了？」三峽分局偵查隊隊長顏嘉潁：「全案將依組織犯罪、詐欺、搶奪、毒品等罪嫌移送，那被害人她私下交易的部分，已經觸犯到洗防法的部分，那我們一樣還是會函送到新北地檢署來偵辦。」至於被害人找違法幣商，私下進行交易，也被依洗錢防制法函送偵辦，不僅錢被搶，還害自己背上刑責。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：台大女博士攜90萬現金面交虛擬貨幣 在車內遭歹徒強奪 更多民視新聞報導槍擊案嫌犯裁定羈押後暴斃 死前自稱「癌末」真相曝開賓士卻隨地排便？苗栗女駕駛路邊便溺全都錄 網友直呼傻爆眼假存款單租賓士「連父母都是演員」！悲情男遭騙婚 聽女方1句話氣笑了民視影音 ・ 21 小時前
男子闖民宅專找長輩聊天借錢 里長：已報警
屏東縣 / 綜合報導 屏東市有名里長在臉書社群PO出一段影片並敘述說，近期里內出現一名男子，在居民住家前晃來晃去，接著會擅自闖入屋內，找裡頭的長輩攀談，然後以各種理由借錢，有里民留言，稱自己也是受害者，還有人控訴男子曾爬抽油煙機的小窗進到屋內偷錢，警方獲報，目前已經展開追查。一名穿藍色外套的男子，出現在居民住家門口，他戴著口罩，還拉起外套的帽子，拿手機講電話好像在找人，接著他就走進屋內，遭指控男子VS.當事阿嬤說：「他如果回去高雄都會找我(對對對)，對啦，他都會這樣跟我說，喔，他回來了我就比較放心了。」跟屋裡臥床的阿嬤攀談，似乎跟對方很熟，遭指控男子說：「好了，這樣好了，我來買一些水果給妳吃。」說要買水果來給阿嬤，然後話鋒一轉，跟旁邊的外籍看護，開口借錢，遭指控男子VS.當事外籍看護說：「妳現在有沒有(我又沒有錢)。」昨(18)日中午12點多，這名男子出現在屏東市長安里內，里長得知在臉書社群PO文，就有里民留言，這個人到處騙很可惡，甚至還有人說，同一名男子，還會爬抽風機的小窗，進到屋內去偷竊，里長呼籲大家要小心，而當時男子上門的住家。猛敲門說是阿嬤的朋友，有事要找阿嬤，當事外籍看護說：「他說認識，他說阿嬤認識。」結果目的就是要借錢，跟外籍看護開口要借1千元，當事外籍看護說：「說幫我一千塊，然後我明天給妳很多東西。」其實里內也有居民，被陌生男子擅自闖入住家。當地居民說：「有個人給我闖進來，我說，你給我出去喔，否則老公馬上出來，我叫我老公出來。」這次的事件發生後，里長立刻報警處理，屏東分局大同派出所副所長蔡建偉說：「警方目前積極追查該男子身分。」警方也提醒，如遇陌生人想進屋或借錢，務必提高警覺並拒絕，必要時要立刻報警。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前