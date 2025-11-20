網紅「白同學DiY」遭控偷拍數十女 議員籲強化公廁與公共區巡檢

（記者許皓庭／嘉義報導）嘉義近日出現一起網紅偷拍爭議。一名王姓男子經營的 YouTube 頻道被指控，拍攝內容疑似刻意將路邊或店家內穿著短裙、短褲的女性入鏡，涉及對數十名女性進行未經同意的拍攝。相關影片被民眾截圖、整理後曝光，引發地方關注。嘉義縣議員黃嫈珺隨後於議會質詢，要求縣府及相關單位正視公共空間的偷拍風險，並提出具體防制規範。

圖／議員黃嫈珺（左）指出，嘉義一名王姓男子（右）經營的 YouTube 頻道內容，疑似刻意將穿著短裙、短褲的女性偷拍入鏡。（翻攝 黃嫈珺 Facebook）

議員指出，爭議主角經營的頻道名為「白同學DiY教室」。頻道先前由王男與其妻周姓國中國文教師共同經營，但因遭檢舉公務員不得兼營副業，周女已退出影片拍攝。近期被揭露的影片內容中，王男疑似在街道、店面等公共空間拍攝女性下半身部位，上傳至頻道後從中獲利，影片中疑似受害者多達數十人，甚至包含未成年的國小女學生。

對於外界質疑是否已涉及刑事責任，警方表示，目前尚未接獲被拍攝者報案，仍需待當事人提告後才能判斷是否構成刑法妨害秘密罪或違反性騷擾防治法。警方同時呼籲，如民眾懷疑自己曾被拍攝，可向轄區分局提出報案，由司法程序進一步釐清是否涉法。

面對外界憂慮偷拍問題恐非單一事件，黃嫈珺認為，地方政府應提出更明確的預防措施。她建議縣府檢視公共廁所、運動場、公園等場所的管理方式，評估是否增加反偷拍設備或巡檢頻率；此外，也提醒衛生局需加強醫療院所的隱私維護，避免民眾就醫時面臨未授權攝影的風險。

衛生局回應，目前醫療院所均張貼禁止錄影與偷拍的相關告示，一旦院方發現可疑行為，將立即通報並配合警方後續調查。教育處則表示，若學生在校園內遭遇偷拍，會啟動校方性平機制；若學生遭遇的是校外事件，也會提供必要的心理諮商與協助。

此外，環保局也表示，將評估是否把「反偷拍巡檢」納入公共廁所管理考核指標，使管理制度更為完整。

為避免更多民眾受害，黃嫈珺強調，已向社會公開表示願意陪同受害者報案，提供必要的法律資源與協助。她呼籲當事人勇於站出來，以利司法釐清責任，並希望藉由制度強化與社會關注，使公共空間的隱私安全獲得更完善的保障。

