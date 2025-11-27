網紅「詹姆士」賣場試吃再放回引爭議！台中地院判決結果出爐

網紅在家樂福與全聯拍攝開封試吃再放回的惡搞影片，遭台中地院判刑。 圖：翻攝自「詹姆士(呈)」IG

[Newtalk新聞] 網名「詹姆士（呈）」的戴姓網紅為增加網路流量，在家樂福及全聯賣場拍攝「開封試吃再放回貨架」影片，刻意省略拿去結帳的過程，導致民眾對食品衛生管理產生疑慮，經台中地院審理，依網際網路犯妨害信用罪判處戴姓網紅6月、賴姓攝影師4月徒刑，均獲緩刑2年。

判決指出，戴姓網紅為提升IG與抖音帳號知名度，找來賴姓攝影師合作，於2023年11月與2024年1月前往家樂福台中德安店與全聯台中大坑店拍攝，拿取貨架商品開封食用後再放回貨架，並對鏡頭表示「不買了走了」、「希望大家學起來」等語。

儘管戴姓網紅在拍攝後有將商品拿到櫃檯結帳，但影片上傳後刻意省略結帳畫面，散布可隨意在賣場恣意開封食品進行食用再放回貨架上的流言，造成消費大眾對家樂福、全聯食品有食安疑慮，進而損害賣場商譽信用與名譽。

案經家樂福、全聯提告，戴男、賴男均坦承犯行，被檢察官依依妨害信用等罪起訴。法官指出，兩人明知網路平台具高度傳播力，仍以提升曝光為目的拍攝具誤導性內容，並有引發不必要消費恐慌及紊亂商品市場的危險性。

考量兩人無前科、均有悔意，並與家樂福、全聯各達成20萬元和解，法院最終判處戴男、賴男網路犯妨害信用罪，2次犯行分別判決戴男各4月徒刑，應執行6月徒刑、得易科罰金；判決賴男各3月徒刑，應執行4月徒刑、得易科罰金。2人均緩刑2年，可上訴。

