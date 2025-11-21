網紅「賓賓哥」再翻車！擅拿走感謝狀校方怒提告 中市府開罰13萬

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市中山國中19日邀請魔術師王元照演講，王私邀網紅「賓賓哥」江建樺參與，「賓賓哥」大開直播，更有不當發言，遭校長王蒲寧緊急出面制止，相關過程全放送，引發軒然大波；賓賓哥雖一度傳出道歉，但昨(20日)又開直播秀對話截圖，痛斥學校老師根本同意直播；中山國中今澄清，賓賓哥僅秀部分王元照與老師的對話截圖，老師有在13日明確回覆不能直播，截圖遭斷章取義，未完整提供對話內容；此外，賓賓哥未經校方同意擅自取走感謝狀，校方已向警方報案並完成提告程序。

另外，台中市社會局長廖靜芝指出，講師王元照事前明知不能直播，卻又擅自帶人進入，且演講過程有使用涉及性別的不當言語，違反兒少法第49條，將裁處10萬元罰鍰；賓賓哥江建樺明知不得直播仍拍攝、上傳兒少影像，各違反兒少法第49及第69條，將各裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。

賓賓哥在中山國中開抖音直播，曝光影片中，他發問學生後還稱「有雞雞的不可以舉手」，不當言論全放送，引起家長抗議，中山校長出面制止；事件引發軒然大波，賓賓哥事後道歉；台中市長盧秀燕昨痛斥，這名網紅完全不尊重法律、不顧學生隱私逕自直播，受邀講者自行邀友人參與，也要負責，因網紅主要的生計來自活動代言、演講、拍片，「這兩個人台中市永不錄用」；違反學生個資部份，市府另已研究相關法律將採取法律行動、開罰。

不料，賓賓哥開直播秀跟中山國中老師的LINE對話紀錄，聲稱老師曾回覆「應該沒有問題」，只要求校長或主任開場時不直播，且要拍攝學生背面以保護學生，稱自己成了校方推卸家長怒火的代罪羔羊，並揚言要提告答應直播的老師。

中山國中緊急聲明強調，該網紅引用之截圖為11月11日講者王元照跟學校教師的對話，但賓賓哥江建樺未完整提供對話內容，為錯誤資訊，該校教師已於13日明確回覆，基於保護學生之原則，「不得進行直播」；亦於活動當日在會場中再次聲明。

此外，賓賓哥江建樺聲稱「獲致贈感謝狀」，校方強調，感謝狀係當日應王元照要求臨時製作，但江建樺在講座中擅自直播違反兒少相關法令，本校當場予以制止，從未將該感謝狀授予江建樺，江建樺未經校方同意擅自取走感謝狀，對此，校方已向警方報案並完成提告程序。

