網紅「賓賓哥」台中校園開直播挨轟！ 盧秀燕斥白目「永不錄用」

網紅「賓賓哥」校園開直播，盧秀燕怒斥白目，宣佈「永不錄用」。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市中山國中昨邀請魔術師王元照演講，王私邀網紅「賓賓哥」參與，「賓賓哥」未經同意下大開直播，還有不當發言，遭中山國中校長王蒲寧緊急出面制止，引發軒然大波；台中市長盧秀燕今震怒，怒斥該網紅逕自開直播，完全不尊重法律及學生隱私，「非常可惡」，校方事前已說不可以還硬幹，「太過白目」，宣佈這兩人台中市「永不錄用」。

此外，盧秀燕說，該名校長雖然當下有制止，但學校邀請講者進校園均應有所審查，指示教育局了解，該校邀請講者是否有確實審查，「學校必須是安全乾淨的校園」。

賓賓哥昨在中山國中開抖音直播，曝光影片發問後稱「有雞雞的不可以舉手」等；中山國中校長出面制止，並要求道歉，引發軒然大波，賓賓哥事後道歉。

台中市議員陳政顯今日質詢網紅進校園直播等脫序行為，要求教育局促各校嚴格把關邀請演講者，並肯定該校長處理得當，應予獎勵。

台中市教育局長蔣偉民說，會要求學校謹慎邀請演講者，但學校有責任須事前審查，否則即使事後處理當宜，只是「將功折罪」，是否獎勵他「語帶保留」。

盧秀燕則大為震怒，強調，這名網紅不顧學校約束，逕自開直播，完全不尊重法律，我行我素不管學生隱私，「非常可惡」，受邀的講者自行邀友人參與，對友人言行也要負責任，她當下宣佈「這兩個人台中市永不錄用」；盧秀燕忍不住再痛斥，校方已事前說不可以，「結果還硬幹」、「太過白目」，兩人永不錄用，保護孩子、學校。

中山國中則聲明表示，生涯輔導教育講座邀請王元照擔任分享人，是看重其終身學習及永不放棄的人生經歷具勵志精神；聯繫過程中，王詢問是否可以直播，學校顧及學生未成年明確拒絕不同意直播，講座後半段，王邀來的嘉賓未經校方同意逕行直播，學校當下立刻制止，並要求下架所有拍攝到學生的影像，未來辦理講座會謹慎確認邀請者的分享內容及活動安排。

中市教育局長蔣偉民對是否獎勵中山國中校長表示「語帶保留」。(記者蘇孟娟攝)

