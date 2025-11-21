網紅「賓賓哥」校園直播、偷感謝狀！中市府裁罰13萬 校方也開告

針對網紅魔術師可樂、賓賓哥擅自在校園直播，台中市長盧秀燕答詢時也說，兩人不遵守法紀，可惡白目，台中永不錄用。（圖／馮惠宜攝）

台中市教育局長蔣偉民說明事件後續發展。（圖／馮惠宜攝）

台中市某國中19日邀請魔術師王元照（可樂）到校講座，口出汙穢言，其神祕嘉賓網紅「賓賓哥」（江建樺）擅自開啟直播，引發軒然大波，台中市政府21日採取嚴厲行動，不僅公開駁斥網紅聲稱校方同意直播的說法，社會局更依《兒少法》重罰兩人共新台幣23萬元。此外，校方也證實已對擅自拿走感謝狀的賓賓哥，提出刑事竊盜罪的告訴。

事發後，網紅「賓賓哥」數度直播聲稱在校園直播事先獲校方同意，甚至出示LINE截圖佐證，並秀出校方贈予的感謝狀；教育局長蔣偉民也澄清時間序，強調該截圖屬「不完整對話內容」及「錯誤訊息」。

廣告 廣告

蔣偉民指出，學校當初僅邀請王元照擔任講座講師，並未邀請賓賓哥。雖然在11月11日王元照曾初步詢問邀請神祕嘉賓和直播事宜，承辦人當時回應「只要不拍到學生或特寫」初判可行。

但在11月13日，承辦人請示校長和主任後，已透過文字訊息明確回覆演講人，聲明「學校不能夠直播」。蔣偉民強調，應以最後的時序，即11月13日的最終答覆為準，故賓賓哥於11月19日無視禁令擅自直播，是違規行為。

而對於賓賓哥事後秀出校方感謝狀，聲稱獲得校方肯定一事，校方也嚴正澄清已對此提告。蔣偉民說明，該張感謝狀是當天應王元照要求，臨時為神秘嘉賓製作的，但因為發生了擅自直播、傷害學生隱私的事件，校方已決定收回，但賓賓哥卻趁人不注意時，將這張感謝狀拿走。

蔣偉文證實校長已於20日晚間11點多前往派出所報案，完成提告程序，認定此行為涉及刑事竊盜罪。

針對兩位人士在校園中的不當言行與直播行為，台中市社會局依據《兒童及少年福利與權益保障法》進行重罰。社會局長廖靜芝指出，王元照在講座中有公開使用涉及性別的不當語言及互動。違反兒少法第49條，裁處新台幣10萬元罰鍰。

而江建樺（賓賓哥）明知校方禁止，仍拍攝並上傳兒少影像，違反兒少法第49條，裁處10萬元罰鍰。另因違反兒少法第69條（上傳相關影像）加罰3萬元罰鍰。賓賓哥總計被裁處新台幣13萬元罰鍰。社會局並要求兩人限期移除內容、下架相關影片，以保護學童隱私。

市長盧秀燕也表示，兩位人士不遵守法紀，對學校和台中市已造成傷害，台中市政府是龐大組織，未來兩人「台中永不錄用」，不會再邀請他們參加市府的任何活動。教育局長蔣偉民亦承諾，雖賓賓哥已道歉，但一切仍將依照相關法律程序走，保護學生的安全和肖像權，絕無妥協空間。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

帳戶20年未用遭誤匯！媽媽反被告侵占 家屬喊冤：我們要為你的錯誤買單？

獨／勞動部公文讓法官、檢察官哭笑不得 竟要求開庭別太密集以免律師過勞

SWAG頻收爭議人物！證實邀粿粿直播 昔拒絕孫生原因曝光