網紅「賓賓哥」道歉了！擅自開直播拍國中生 校長痛罵制止

「公益網紅」賓賓哥（本名：江建樺）過去爭議不斷，昨(19日)他到台中某國中現身生涯講座時，未經校方同意開直播分享學子的影像到網上，引來學校校長怒斥要求中斷活動。對此，賓賓哥昨晚透過經紀公司道歉，承認造成眾人困擾，以後會更謹慎。

據《壹蘋新聞網》報導，對於擅自在學校開直播爭議，賓賓哥透過公司表示：「這次出錯，非常抱歉，造成大家的困擾，一直以來專注公益，也想把這個觀念傳遞出去，之後會更謹慎，保護學生們的安全。」

昨賓賓哥的死對頭、AV導演圤智雨在Threads上發影片，分享賓賓哥到某國中開直播，「賓賓哥大型翻車現場，被校長罵翻，不尊重家長及學生」，引來網友留言，有人自稱是該國中學生的家長，支持校長的制止行為，「我已透過臉書要求上面這個網紅立即下架此段影片」，另外也有人說：「非常佩服校長在第一時間站出來保護所有的孩子！謝謝校長明辨是非」、「那句『孩子你先下去吧』很感動，保護也尊重學生」。

而校方昨也在臉書表示，該場生涯講座原本邀請魔術師王元照擔任分享人，王元照曾詢問講座過程中可否開直播，校方考慮到學生都是未成年身分，當下就明確拒絕，沒想到王元照在講座後半段邀來神秘嘉賓「賓賓哥」，並未經同意開啟直播，校方未來會更與演講嘉賓更謹慎確認流程。

校方聲明全文

本校針對今日生涯講座發表以下聲明：

1.今日生涯輔導教育講座邀請王元照先生擔任分享人，係看重其終身學習及永不放棄的人生經歷具勵志精神，故提出邀請。

2.聯繫過程中，王先生詢問是否可以直播？學校顧及學生未成年明確表達拒絕，不同意直播。

3.講座後半段，王先生帶入一位神秘嘉賓，該嘉賓未經校方同意逕行開啟直播。

4.學校接到投訴電話，為捍衛學生肖像權及隱私應受保護及相應權利，當下立刻制止，並表明學校立場。

5.隨即，王先生也向學校、學生及家長表示歉意。校方一併要求王先生及神秘嘉賓對直播影片及所有拍攝到學生的影像，應立即下架，以期降低對學生的傷害。

6.校方藉此機會教育，及時宣導：

(1)知法守法，信守承諾的重要性。

(2)鼓勵學生終身學習，找到興趣成就自己。

7.經此事件，未來校方辦理相關講座，對於所有邀請者的分享內容及活動安排…等，會更加謹慎確認，並以學生學習權益為優先考量。

