網紅「野獸先生」又出奇招！沙國蓋樂園震撼全球

在YouTube上擁有4.5億訂閱的網紅「野獸先生」，近日在社交媒體上分享他於沙烏地阿拉伯打造的「野獸樂園」，於11月13日正式開幕，瘋狂與高成本企劃雖是頻道一貫作風，但是砸重金開樂園不只是網紅圈的先例，也掀起當地居民與粉絲的巨大討論。









史上最狂YouTube企劃！4.5億訂閱網紅「野獸先生」沙國建樂園掀網熱議

園區皆圍繞頻道主題設計，包括入口設計為巨大野獸先生頻道標誌頭像。（圖／翻攝自Instagram@mrbeast、太陽報）

擁有全球最多YouTube訂閱數的創作者「野獸先生」，頻道以瘋狂、高成本挑戰企劃收穫大批粉絲，累積至今日超過4.5億。據英媒《太陽報》報導，野獸先生將頻道內的挑戰與遊戲概念轉化為實體遊樂設施，在沙烏地阿拉伯打造出「野獸樂園」，並將門票設定為7美元至66美元不等（約2000元新台幣），親民票價讓粉絲們能夠線下體驗節目中的極限挑戰。「野獸樂園」入口以標誌性的野獸先生頭像為設計，相當醒目且壯觀，樂園中的設施設計概念也大多來自頻道中的挑戰，包括攻塔挑戰（Tower Siege）、墜落區（Drop Zone）和空中郵差（Air Mail）。並有機會贏得豐厚獎品。

園區內的設施都以頻道挑戰為靈感設計。（圖／翻攝自Instagram@mrbeast）

許多粉絲到場支持，當地民眾也對於這座主題樂園的開幕反應熱烈，認為這是一項了不起的成就。而對於為何會選擇沙烏地阿拉伯，野獸先生表示，因為沙烏地阿拉伯為「世界的中心」，且除了來自美國的觀眾外，也有許多中東粉絲，希望給這些粉絲一些挑戰機會。然而，值得注意的是，「野獸樂園」僅在限定時間內開放，將作為沙烏地阿拉伯「年度旅遊節」的一部分，只營業到12月底，成為首都利雅德的快閃景點。

