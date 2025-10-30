網紅「阿卡莎納」為世界祈禱和平做國際宣傳

【警政時報 司徒／臺北報導】「阿卡莎納」 Master Sri Akarshana（阿卡莎納AKSN），他是一位從億萬富豪轉變為靈性導師並涉足音樂領域的國際網紅，過去拍攝不少顯化影片，他從年輕創業成功、累積億萬財富的企業家，蛻變為引導千萬人追尋內在豐盛的精神導師，並勇敢跨足歌壇，近日還獲泰勒絲唱片公司經紀人邀約將成為國際歌手身份，透過音樂傳遞正能量。剛從美國開完“顯化奇蹟”課程的「阿卡莎納」，在今年11月1日(六)13:00-18:00也特別將在台北舉行今年【2025台灣首場顯化奇蹟課程】，這次課程更獨家給台灣粉絲特別版的內容，目前官方表示，開賣不久票數已快賣完，此次所得將全部捐贈花蓮光復重建，剩最後名額搶購中。

阿卡莎納在台灣開顯化奇蹟課程，不忘宣揚台灣的美，特別在基隆和平島拍攝將登上紐約時代廣場做國際宣傳。(圖/阿卡莎納官方團隊 提供)

百萬網紅阿卡莎納過去從害羞講師到國際講者，如今跨界挑戰⾳樂舞台，現在正在美國洛杉磯幫助各國學員上“顯化奇蹟”課程，阿卡莎納表示，“每⼀次挑戰都是成功的機會到來｡”他回想去⼗⼆年前在美國第⼀次登上國際舞台舉辦了名為“顯化奇蹟”的活動。那時的他還是⼀位腼腆、甚至不敢直視觀眾的年輕講師。⼗⼆年後的今天他在洛杉磯完成了最後⼀場“顯化奇蹟”為這段旅程畫下圓滿的句點，也讓各國上萬名學員實用“顯化奇蹟”課程翻轉人生。

近日阿卡莎納來台，不忘在台灣加開課程，緊接著錄製新單曲及帶領各團員包含NIKA、劉玳妍、Mia、Kaina拍MV，甚至在台灣西門町及基隆知名景點【和平島公園】拍攝封面跟形象照，此次的理念主要向世界傳導【世界和平】的概念，他強調今年戰爭、混亂不斷，願每個人都能平靜，此次特別來台灣開課得知花蓮光復之前的災情，表示這次台北“顯化奇蹟”活動所得，全數會捐贈給花蓮光復重建家園用。在台灣錄製單曲跟課程同時準備馬不停蹄的阿卡莎納，預計單曲發行後將登上美國紐約時代廣場做國際宣傳，宣導世界和平及愛台灣的理念。這次慶功宴還特別穿上台北、東京時裝週知名設計師story wear最新的牛仔永續拼接服裝在素食餐廳慶功，推廣素食、永續時尚對地球的重要。

知名身心靈網紅阿卡莎納來台，不忘在台灣加開顯化課程，特地在基隆和平島為世界祈福。(圖/阿卡莎納官方團隊 提供)

阿卡莎納團隊指出，天使數字111 是一個充滿力量的訊息，象徵新的開始、創造力和思想的快速顯化。 看到這個數字代表你正處於一個極具潛力的階段，宇宙鼓勵你專注於積極的想法和目標，因為它們很可能很快就會實現。在今年111上“顯化奇蹟”課程，可以見證阿卡莎納老師顯化從一個靦腆的講者到美國及國際開課，還有馬上成為國際唱片公司經紀人邀約成為歌手身份，種種的獨家奇蹟課程，在111阿卡莎納會帶領大家顯化奇蹟的真正顯化秘訣。

阿卡莎納不僅是企業家、後經歷低潮後學習身心靈後教導不少人正向的引導跟如何顯化豐盛富足生活，他風格跟大多數身心靈老師不同，現在更開始歌手的身份接受唱歌等訓練，大膽幽默的他跟馬來西亞歌手黃明志性格很像，喜歡用黑色幽默來說明這世界不公平的體制，他表示，其實我們都來自源頭，沒有不一樣，我能做到的，每個人都可以做到。他從億萬富翁，到從事身心靈工作到國際歌手身份，他笑說，人生就是來體驗的，不管好的壞的都是一種難得的體驗。他目前更帶領著各國學員，一起突破人生各種難關，雖然這一路上被不少人質疑、不被看好，甚至被同業及媒體攻擊。但他始終一笑而過，更不忘初心。他說或許很多人有誤解不理解，但他對每個人的愛都是一樣的，沒有欺騙，也一視同仁，沒有分別。甚至在社群上勇敢透露過去的黑暗面，他相信，黑暗之後，每個人都可以找到屬於自己的光芒，成為這世界上，那獨特唯一的光芒。

近日阿卡莎納來台，不忘在台灣加開課程，緊接著錄製新單曲及帶領各團員一起拍攝形象照跟拍MV。(圖/阿卡莎納官方團隊 提供)

這次阿卡莎納在台灣獨家的“顯化奇蹟”課程，有一般跟VIP席位，活動當天更教導大家怎樣勇敢跟宇宙下訂單，透過用高頻率，輕鬆轉換人生，讓你內心真正的想要變成理想跟現實。阿卡莎納團隊表示，這是一年一次的轉化奇蹟，111是個能量對齊的特別日子，這次將獨家公開，不是只有教導吸引力法則，而是透過更多秘訣教導更多人可以輕鬆掌握人生，讓夢想快速顯化，讓能量變成金錢及各種您要的可能！他帶領過無數學員參加課程，不僅快速豐盛顯化金錢及感情，也成功從黑暗到光明，打開更多可能性！阿卡莎納珍惜這次來台灣回饋機會，更表示會將這次賣票所得捐贈花蓮光復重建用，開課前，他特別到基隆和平島参與形象拍攝，拍攝前特別在和平島為世界祈福，祈禱世界災難戰爭變少，每個人都能找到內心真正的和平與寧靜，為世界祈禱，也為台灣加油，更為花蓮祝福！這次特別到和平島拍攝，也呼應著【世界和平】的重要，這次拍攝，更將台灣美景登上紐約時代廣場，讓全世界看見，台灣的美及世界和平愛的理念。

