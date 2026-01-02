網紅「1天吃40顆蛋」吸引400萬人追蹤 專家急：腎臟完蛋了

中國四川24歲網紅「愛吃蛋」憑藉精密的煮蛋教學，在抖音短短9天內吸引超過400萬粉絲追蹤，然而他自稱「連續5年每天吃40顆雞蛋」的飲食方式卻引發各界關注。營養師劉婷妮針對極端飲食習慣提出嚴正警告，表示每日攝取280公克蛋白質遠超身體所需，將對腎臟造成極大負擔。

中國四川24歲網紅「愛吃蛋」憑藉精密的煮蛋教學，在抖音短短9天內吸引超過400萬粉絲追蹤，他自稱「連續5年每天吃40顆雞蛋」。 （示意圖／Pexels）

這位被封為「煮雞蛋大神」的網紅公開一系列「黃金公式」，包括水滾後下蛋計時9分12秒撈出並立即過冰水，就能煮出蛋黃帶有金沙紋路的口感。他的教學內容涵蓋各種熟度的時間控制，溏心蛋需小火煮6分15秒、全熟蛋則需9分40秒，甚至將關火後的悶泡時間、雞蛋大小以及海拔高度對烹煮的影響都納入計算，吸引大量網友實測。不過「愛吃蛋」自爆「一天吃40顆水煮蛋，5年吃了10萬顆」，讓網友為他的健康捏把冷汗。

營養師劉婷妮直言這種飲食方式「太誇張」。她分析，1顆雞蛋約含有7公克蛋白質，若1天吃40顆，光是雞蛋攝取的蛋白質就高達280公克。一般成年人每公斤體重約需1至1.5公克蛋白質，即使是高強度健身族群，每公斤體重也僅需2公克，以90公斤的成年男性為例，1天所需蛋白質頂多180公克。

劉婷妮警告，長期下來，過量的蛋白質代謝廢物需要腎臟過濾，不僅可能導致腎功能受損，還可能引發高尿酸或普林過高等問題。除了數量，雞蛋的「熟度」也隱藏健康風險，許多人追求口感滑順的生雞蛋或半熟蛋，卻可能面臨沙門氏菌感染與掉髮危機。

雖然雞蛋確實是營養價值極高的食物，一般人1天3到4顆是相對安全的範圍。 （示意圖／Pixabay）

劉婷妮特別指出，生蛋白中含有一種名為抗生物素蛋白(Avidin)的物質，會阻礙人體對維生素B群中生物素(B7)的吸收。她表示，長期吃生蛋白會導致生物素吸收不足，進而引發指甲斷裂、不明原因掉髮，這在臨床上並不少見，有人為了養生學日本人吃「生蛋拌納豆」，結果落髮嚴重。其實只要將蛋白煮熟，就能破壞抗生物素蛋白，避免營養流失。

雖然雞蛋確實是營養價值極高的食物，擁有高生物價(BV)與極佳的「換肉率」，蛋黃中的卵磷脂與膽鹼對肝臟也很有益，但劉婷妮建議，雖然目前研究已取消膽固醇攝取上限，一般人1天3到4顆是相對安全的範圍。

她建議民眾可以觀察早起第1泡尿，若發現尿液中出現大量久久不散的泡泡(蛋白尿)，或尿液顏色偏褐色而非清澈淡黃色，這除了可能代表喝水不足，更可能是蛋白質攝取過量或腎臟功能發出的警訊。

