網紅「533萬泰達幣」被搶！驚險綁架過程全曝光

擁有13.6萬粉絲的32歲財經YouTuber陳昊，11月29日晚間7時許在新北市新莊區遭遇一場綁架案。陳昊透露，他長期從事外匯及虛擬貨幣投資，經常有觀眾希望私下見面交流投資心得，但他通常都會拒絕。

然而，一名陳姓網友與他在網路上互動長達半年，因對方態度熱情誠懇，他終於答應見面。當天兩人相約在新莊一間星巴克咖啡店，整整交談近一小時，陳昊不僅分享投資經驗，更矯正對方的交易思維框架與邏輯，過程氣氛融洽。

直到會面接近尾聲，陳姓網友聲稱從日本帶了禮物要送他，但禮物放在停車場的車上，邀請他一同前往取物。陳昊不疑有他跟隨前往，豈料一踏入停車場，隨即有2名陌生男子從暗處衝出，朝他頭部猛烈攻擊並噴灑辣椒水，使他瞬間失去反抗能力。3名歹徒合力將他強押上車，以束帶綑綁雙手、膠帶矇住雙眼，將他載往偏僻郊區。

在荒郊野外，歹徒持續對陳昊施暴，並強迫他提供所有虛擬貨幣帳戶資訊。在恐嚇威脅下，陳昊被迫轉出新台幣9萬元現金，並移轉17萬顆USDT泰達幣，市值約新台幣533萬元，直到交易所餘額全部清空，歹徒才將他載至桃園機場附近丟包。

陳昊脫困後立即報警，新莊警分局接獲報案隨即成立專案小組，在新北地檢署指揮下展開偵辦。警方迅速掌握涉案3人身分，並在案發後不到24小時內，於三重、新莊地區逮捕21歲吳姓男子及23歲李姓男子。

兩人經新北地檢署複訊後，依妨害自由、強盜及傷害等罪聲請羈押禁見獲准。34歲陳姓主嫌目前仍在逃，但警方已鎖定其身分，正全力追緝中。

陳昊在影片中語氣顫抖地表示，這次事件對他造成極大心理衝擊，他已立即搬離原住處，將行蹤保密。他提醒所有投資者務必提高警覺，不要因對方表現熱情就輕易放下戒心，特別是涉及金錢交易時更需謹慎。

新北警方也呼籲民眾，投資虛擬貨幣等網路活動可能隱藏詐騙風險，切勿輕易與陌生人見面交易。

