網紅「Ru儒哥」夾娃娃店遇脫序男 持毒鬧事砸店

〔記者洪臣宏／高雄報導〕網紅「Ru儒哥」在高雄市開「青菜樂園」仁武分店，黃姓男子9日在店內抽菸不聽勸，不僅脫序毀損店內電腦等物品，還拿購物籃車砸勸阻的店員，警方獲報處理，發現他抽的是俗稱「喪屍煙彈」的電子菸彈，黃男遭警依毀損、傷害及持有毒品現行犯逮捕送辦。

該夾娃娃店為YouTuber百萬網紅「Ru儒哥」創立的「青菜樂園」仁武分店，「儒哥」事後包紅包給店員壓驚，強調堅持提告。

仁武分局澄觀派出所9日下午5時15分獲報，仁武區八德南路某夾娃娃店發生糾紛，經查46歲黃姓男因店內抽電子菸遭勸，心生不滿至櫃臺，對22歲廖姓男子店員洩憤並毀損財物。發現黃男持有電子菸彈，經初篩為依托咪酯陽性反應，全案依毀損、傷害持有毒品罪移送偵辦。

少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品

