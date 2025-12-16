網紅8年砸3574萬整成「翻版范冰冰」被騙婚！富二代老公「裸身緊貼男子照」瘋傳

何承熹與余一泉曾是中國網紅圈裡的「翻版范冰冰與李晨」。圖／翻攝自微博／A何承熹

中國女星范冰冰以《地母》拿下第62屆金馬獎影后，但因過去的「逃稅風波」，即使後來補上原本的稅金與罰款仍「被退出」中國演藝圈，就連這次拿下金馬獎影后，相關新聞討論也在中國新聞與微博等社群平台「不見人影」，卻讓一位耗時8年將自己整成范冰冰的網紅何承熹再度映入大眾眼簾。這名「翻版范冰冰」在結婚後育有一子，原以為可以和富二代醫師幸福美滿地生活，怎料後來卻親自踢爆，丈夫竟是偽裝性向與她結婚的騙婚同性戀！

綜合陸媒報導，何承熹從15歲開始就以范冰冰為模板整形，8年內歷經20多次手術、豪砸800萬元人民幣（約3574萬元新台幣），終於打造出一張以假亂真的「范冰冰臉」，更讓她在2016年參加選秀節目《超級女聲》後迅速走紅。何承熹藉此涉足娛樂圈，不僅出演了《真愛不遲到》等影視作品，還自掏腰包自導自演電影《腦囧我不是范冰冰》，雖然票房慘淡，但也因此熱度不減。

何承熹也與為她整形的富二代主刀醫生余小泉結婚，而男方更為了配合她將自己整形成「翻版李晨」，2人後來一起創辦整形醫院，並透過直播秀恩愛行銷，婚後育有一子。原以為翻版范冰冰和翻版李晨的婚後生活幸福美滿，沒想到寶寶才幾個月大的時候，何承熹突然在微博上發文痛斥余小泉是騙婚的同性戀，還附上多張余小泉與其他男性的親密照片，字裡行間滿是憤怒與委屈。

何承熹與余一泉都將自己整形成「翻版范冰冰與李晨」。圖／翻攝自微博／A何承熹

消息曝光後頓時引起熱議，余小泉也不甘示弱回擊，稱何承熹是惡意誣陷，2人只是因為性格不合而打算離婚，怒批何承熹為了博同情才會污衊自己。不過，何承熹和余小泉最後還是和平分手，孩子撫養權判給余小泉，整形醫院則歸何承熹所有。

承熹昔日踢爆余一泉是騙婚的同性戀。圖／翻攝自微博／A何承熹

何承熹還公開余一泉與其他男子的親密合影。圖／翻攝自微博／A何承熹

被貼上「范冰冰替身」標籤的何承熹，也因離婚撕破臉、范冰冰後來捲入逃稅風波而讓形象大受打擊，甚至曾因亮相坎城紅毯而被嘲笑「蹭熱度」。不過，何承熹近年來已逐漸淡出模仿路線，轉型為美容顧問，低調重啟生活，在微博和抖音上也不再模仿范冰冰，更多的是工作宣傳、日常穿搭分享，但她在2024年仍出演網路電影《畫皮：情滅》，似乎未完全退出演藝圈。

何承熹目前已不再模仿范冰冰。圖／翻攝自微博／A何承熹



