網紅Bump開反詐協會月燒百萬 控政府打壓「政黨輪替前不讓我開戶」

百萬YTR「好棒Bump」長期投入反詐行動，近日更成立反詐協會，卻自曝營運困境重重。（擷自YT@好棒Bump）



百萬訂閱YouTuber「好棒Bump」長期投入反詐行動，近日更成立反詐協會，卻自曝營運困境重重。除每月自掏腰包支出50至100萬元維持協會運作外，他更指控協會成立初期遭多家銀行拒絕開戶，私下被告知「政黨沒有輪替之前，不讓你們開」，相關經歷引發外界對政府打詐政策與民間實務落差的關注。





Bump昨天（8日）上傳影片，分享成立反詐協會的過程與承受的壓力。他指出，過去參與多起詐騙救援行動，從路線規劃、人員聯繫到實際捐款，幾乎皆由自己親自投入，但協會正式運作後，卻面臨人力、資金與資源全面不足的現實挑戰。

影片中，他直接點名執政黨，直言「民進黨是應該要打1億進來，之前發動國家機器抹黑我，明知道我可以做得比你好，你欠我的」；更進一步表示，自己只是一個「平凡市民」，卻能成功完成多起救援行動，反觀政府體制卻無法有效處理，痛批「你們就沒辦法，就一群垃圾，管不了就不要卡在那個位置」。





而最令他不滿的，是協會成立後遲遲無法開立銀行帳戶，向多家銀行詢問皆遭拒，直到私下透過關係打聽，才得到「政黨沒有輪替之前，不讓你們開」的回覆，讓他怒斥「你們這些低能兒，還不讓我協會開戶，噁不噁心阿民進黨」。





影片尾聲，Bump強調，「你今天錢進來，我就不再罵你，我就專心把反詐騙做好」，即便明知影片可能遭下架，仍選擇公開發聲，並向台灣民眾坦承現況「真相就是這樣」。他也承認情緒激動，「今天難得真情流露一下，說話可能不是太好聽」，但強調反詐工作不會因此停下，仍將持續推動下去。（責任編輯：殷偵維）

