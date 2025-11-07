網紅Cheap怒批健保新政「三重剝皮」 衛福部單獨行動引行政混亂

為了替吃緊的健保財務開源，衛福部長石崇良拋出研議健保補充保費方案，初步規劃利息、股利、租金1年合計超過2萬元，可能就要繳補充保費，引發議論。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 全民健保面臨資金短絀危機，衛福部近日提議對年被動收入逾2萬元者課徵2.11%保費，引發股市投資人強烈反彈。百萬訂閱YouTuber「Cheap」在臉書粉絲專頁發文砲轟此為「低能政策」，直指政府將矛頭指向股民、房東與儲蓄族，忽略真正濫用資源者，引發網友共鳴。

Cheap以股市實例佐證其不公，指出去年長榮海運（2603）每股配發32.5元股利，一張股票即輕鬆破2萬元門檻，但除息後股價持續下跌，形成「左手換右手」的假繁榮。投資人帳面看似獲利，實則面臨股價蒸發、股利併入綜所稅的雙重稅負，如今再加2.11%健保費，形同「三重剝皮」悲劇。他強調，此門檻「2萬多好破」，小資族輕易中招，卻未見政府向富可敵國的廟宇或大財團追討稅款，反倒「把歪腦筋動到股市韭菜」。

Cheap更批評政策為「使用者付費」偽裝，主張應針對健保濫用者或免稅宗教單位開刀，而非懲罰有被動收入的勞動階層，質疑健保資金缺口根源在於長期結構性浪費。事件曝光後，衛福部更成為「行政孤兒」，金管會與財政部齊聲表示「看新聞才知情」，根本未經橫向協調，自顧自推動；行政院緊急滅火，要求暫緩爭議政策。輿論直指此為又一「鬧劇」，民眾淪為白老鼠。

健保署數據顯示，今年前9月保險基金已赤字逾200億元，預估年底恐破千億大關。

