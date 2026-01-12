網紅Cheap慘了！雷虎痛斥「不專業」 祭《證交法》提告

雷虎科技不滿YTR「Cheap」影片中影射公司淪為特定股東金融操作工具，已蒐證準備提告。雷虎科技提供



百萬YouTuber「Cheap」日前發布一支影片探討樂天集團，卻以「便當有蛆」等聳動標題影射上市公司雷虎科技（8033）淪為特定股東的「金融操作工具」。雷虎科技強烈不滿，今天（1/12）傍晚發布重訊，嚴正駁斥影片內容，批評Cheap極度不專業，已經涉嫌違反《證券交易法》操縱股價重罪，強調法務部門已完成蒐證，將提告維護權益。

雷虎科技在聲明中提到，Cheap在影片《樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆》中，約09:15-12:37處指稱雷虎科技「爸爸變窮酸吱」，還指控雷虎經營模式涉及「先個人買、再叫公司接盤」。雷虎科技澄清，他們身為上市合法公司，所有營運資金與股權交易均受主管機關監管，影片指控其利益輸送的情節，純屬惡意虛構。

雷虎指出，該公司近年積極響應政府「無人機國家隊」政策，投入鉅資研發軍用商規無人機及無人艇，多次通過國防部驗測並參與國內外大型展覽，技術實力有目共睹。該影片無視科技研發長週期的特性，僅以短期股價波動，將公司的努力簡化為「題材炒作」，不僅缺乏專業素養，更打擊台灣國防自主產業。

另外，影片中使用「多年虧損」、「掛了幾十年」等誇大不實詞彙，意圖製造投資人恐慌，雷虎科技強調，該公司及子公司財務狀況均依規定定期公告，財務資訊公開透明。

雷虎聲明，相關人士意圖影響股價而散布流言，已涉嫌違反《證券交易法》第155條第1項第6款之操縱股價罪，為維護公司與股東權益，法務部已完成蒐證，將對相關責任人提出刑事加重誹謗及違反《證交法》告訴，並附帶民事求償，以追究責任。

