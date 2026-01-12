網紅Cheap檢討樂天球團 連同雷虎一起檢討 雷虎：將提告加重誹謗

網紅Cheap在影片中談到雷虎科技，尤其針對董事長陳冠如的說法，被雷虎科技認為「惡意影射本公司（雷虎科技）淪為特定股東之金融操作工具」因而決定提告。（攝影／鄭國強）

知名網紅Cheap在「樂天桃猿被窮養的真相 為何富爸爸變窮酸吱」檢討棒球的影片，但在後段突然變成檢討樂天的股東，雷虎科技，尤其針對雷虎董事長陳冠如的說法，被雷虎科技認為「惡意影射本公司（雷虎科技）淪為特定股東之金融操作工具」因而決定提告，並以重大訊息公告。

網紅Cheap這幾天發布一則youtube影片，檢討樂天棒球隊，但接著連樂天的股東一起檢討，然後就檢討到耐斯陳家，聚焦到了雷虎上面。

網紅影片檢討樂天集團，連雷虎科技一併檢討

「陳冠如先以個人名義投資雷虎科技，然後讓國票創投以28.75元高價進場接盤」Cheap在影片中提到，還結論說「這種先自己買，再叫公司高價買的操作，難免讓人想像，是不是拿公司的錢，去幫自己私人的投資解套？」

Cheap的說法，等於暗示雷虎董事長陳冠如用集團的錢，替自己的股票解套，已經涉嫌背信和內線交易等其他證券交易法的重罪了。

也就是說，暗指陳冠如已經違背公司治理，這對雷虎科技有影響，而且對明年將要進行董監改選的國票金影響更大，因為陳冠如是國票董事會的一員，若涉及背信等罪，一定會遭到股東唾棄，明年沒辦法連任董事。

Cheap的說法，等於暗示雷虎董事長陳冠如用集團的錢，替自己的股票解套。（圖片來源／翻攝自Cheap頻道）

事實上，陳冠如在民國106年時持有雷虎6683張，到了去年6月股東會時，他持股7,710張，占所有雷虎流通在外股數的 5.05％，不但沒有「幫自己私人的投資解套」，陳冠如還加碼雷虎。

暗指陳冠如背信，實際上他對雷虎是加碼持有

事隔三日，12日下午5點40分，雷虎科技大動作反應，在公開資訊觀測站發布重大訊息，有三大重點。

第一，嚴正駁斥「套利工具」之說，本公司專注本業經營。本公司（雷虎科技）為台灣上市之合法公司，所有營運資金與股權交易均受主管機關監管。影片指控本公司涉及「先個人買、再叫公司接盤」之利益輸送情節，純屬惡意虛構。本公司專注模型、無人載具及醫療器材之研發製造，絕非任何個人或機構之金融炒作工具。

第二，雷虎科技近年積極響應政府「無人機國家隊」政策，投入鉅資研發軍用商規無人機及無人艇，多次通過國防部驗測並參與國內外大型展覽，技術實力有目共睹。影片創作者無視科技研發之長週期特性，僅以短期股價波動將本公司之努力簡化為「題材炒作」，此種論調不僅缺乏專業素養，更對台灣國防自主產業造成打擊。

雷虎宣布要告Cheap，加重誹謗罪

第三點，財務資訊公開透明，勿散布流言觸法。本公司（雷虎科技）及子公司雷虎生技之財務狀況，均依規定定期公告。對於影片中使用「多年虧損」、「掛了幾十年」等誇大不實詞彙，意圖製造投資人恐慌，本公司深表遺憾。

四、敬告相關人士：意圖影響股價而散布流言，已涉嫌違反《證券交易法》第 155 條第1項第6款之操縱股價犯罪。最後雷虎附加聲明，本公司（雷虎科技）致力於技術創新與股東價值極大化。對於網路上之惡意中傷，本公司法務部門已完成蒐證，將對相關責任人提出刑事加重誹謗及違反證券交易法之告訴，並附帶民事求償，以維護公司與全體股東之權益。

