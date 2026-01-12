網紅Cheap發片控上市公司套利 「雷虎科技」嗆告

即時中心／徐子為報導

知名網紅「Cheap」近期發布探討樂天集團經營狀況的影片，內容涉影射上市公司雷虎科技（8033）為特定股東的「套利工具」，引起雷虎公司強烈反彈。雷虎科技於今（12）傍晚發布重訊，嚴正駁斥Cheap影片指控，並強調法務部門已完成蒐證，將正式提告，以維護股東權益。

雷虎科技指出，Cheap在名為「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆」的影片中，於09:15至12:37處評論雷虎，稱其為「富爸爸變窮酸吱」，並質疑其經營模式涉「先個人買、再叫公司接盤」。雷虎澄清，其為上市公司，所有資金往來與股權變動均受監管機關嚴格監督，該片段全屬惡意虛構。



不僅如此，Cheap在影片中，還質疑雷虎的技術實力，該公司說明，他們近年來積極響應政府「無人機國家隊」政策，投入巨額研發經費，開發軍用商規無人機與無人艇，其產品多次通過國防部實測並參與國際展覽，技術實力有目共睹。



雷虎痛批，該影片創作者缺乏專業素養，僅以短期股價波動，就將員工的努力貶低為「題材炒作」，此舉嚴重傷害台灣國防自主產業的發展與形象。



此外，針對Cheap影片中，使用「掛了幾十年」、「多年虧損」等詞彙，雷虎認為，這是意圖引發投資人恐慌，已涉違反《證券交易法》第155條第1項第6款之操縱股價罪，為捍衛商譽與股東權利，雷虎將對Cheap提出刑事加重誹謗及違反證券交易法告訴，並規劃附帶民事求償，決定透過法律程序追究到底。





