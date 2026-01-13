網紅Cheap質疑雷虎淪「套利工具」挨告 本尊PTT發聲反擊

Cheap回應強調影片中數據皆來自重訊。（翻攝自Cheap臉書）

百萬YouTuber「Cheap」近日在影片企劃深入探討樂天集團經營狀況，卻因內容涉及質疑雷虎科技疑似成為特定股東的「金融操作工具」，並批評國票金旗下國票創投績效，引發兩家公司強烈反彈。雷虎科技與國票金昨（12日）連發重訊駁斥，強調該網紅已違反《證券交易法》並涉嫌刑事加重誹謗，將採取法律行動。面對兩大公司夾殺，Cheap在PTT發文回嗆，批評公司聲明「避重就輕」，最後更強調，影片在講雷虎生技，對雷虎科技只有稱讚。

雷虎科技於聲明中強調，公司積極響應「無人機國家隊」政策，所有營運受主管機關監管，網紅影片指控「個人先買、公司接盤」純屬虛構。雷虎認為該網紅無視科技研發周期，僅以股價波動抹黑，嚴重損害商譽，將依法究責。

國票金則列出5點澄清，強調國票創投投資雷虎生技整體報酬為「正數」，程序均符合金控法規範。對於影片稱公司「經營近乎破產」，國票金澄清2022年淨值為12.48億元，營運完全正常，指控網紅引用片面資訊誤導大眾。

面對法律威脅，Cheap於PTT發文逐條反駁，他首先表示，大都會人壽與安泰銀併購失敗，措施國票金壯大機會，公司因「程序瑕疵」理由擋下併購，卻被法院判決程序合法。第二點是針對「資金調度」的觀感，Cheap澄清並非指控違法，而是質疑大股東不拿現金增資，卻用子公司減資，「這就是在挖子公司的錢，傷到體質難道不能質疑？」最後是對於國票創投前董座陳冠如大虧4.82億元且考績拿「丁等」，他反嗆這是寫在重訊與媒體上的事實，「難道檢討績效也是抹黑？」

該事件在論壇引發兩極討論。部分支持Cheap的網友認為「沒逃先給推」、「重訊根本沒澄清到點上」、「數據來源既然是公開的，有什麼不能講？」但也有不少人替Cheap捏把冷汗，留言提醒：「質疑可以，但影片講得斬釘截鐵，去跟法官講」、「引用公開資訊加入個人解讀，容易踩線」、「對方律師正在截圖」、「國票金的大股東是旺旺喔，嘻嘻懂的就懂」。





