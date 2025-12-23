網紅Cheap陷收紅錢疑雲! 稱質疑者為「台灣民主真正的毒瘤」 揚言提告

網紅 Cheap (左)早期製作〈世紀帝國 2〉古戰場還原影片，後轉型為時事評論主題。 圖：翻攝自 Facebook《Chen Yi-Ruei》

[Newtalk新聞] 知名軍事、時事 Youtuber《說真話的徐某人》於 18 日公開一段據稱是化名為「落日海盜」之中國大外宣人員試圖招募自己的錄音，該人員表示 :「底線是不能罵習近平」，引發輿論譁然。台灣網紅 Cheap 昨日（22）在 Facebook 上，揚言提告那些指控自己的人。

《說真話的徐某人》18日在 X 平台放出音檔，稱過去曾受到中共人士的「中間人」招募。 圖：翻攝自 X《說真話的徐某人》

該貼文表示，許多人影射自己與丁特、鐘明軒、館長等網紅，聲稱會 :「請律師一個個告，然後讓台灣檢調好好調查我。如何？一翻兩瞪眼，在那邊影射是影射 X 小？影射我也會一起告，你以為沒事喔？」但強調並非針對《說真話的徐某人》，且自己絕對敢罵習近平。

Cheap 在 Facebook 上發布的貼文。 圖：翻攝自 Facebook《Cheap》

他亦反過來指控「這些人」不會理性溝通，表示「他們發現辯不過你、自己邏輯不通時，會直接抹紅你，說你是中共同路人、收了阿共的錢，那麼一切就說得通了」、「反正民進黨一定是對的，大罷免、拒發一萬元、拒絕副署都是為了國家好」。又抨擊這些人是「台灣民主真正的毒瘤」、腦容量小云云。當無法解釋大罷免為什麼 32：0、無法說明為啥不得民心時，唯一的救命稻草就是抹紅，把所有反對你的人都抹成中共同路人。

