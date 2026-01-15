網紅GG了！嗆賭林俊憲沒贏「台南車站前O眼榨甘蔗」下一步動作曝

即時中心／潘柏廷報導

民進黨台南市長初選互比民調今（15）日結果，確定綠委陳亭妃以2.6927%差距贏過同黨立委林俊憲，將代表綠營挑戰國民黨台南市長參選人謝龍介；不過，網紅「我是小生」在「妃憲大戰」出爐前，昨（14）日Threads不僅賭林俊憲贏，更喊話「沒贏我在台南火車站前用O眼榨甘蔗汁請大家喝」，如今陳亭妃確定勝選，他稍早也在臉書發文，透露下一步動作。

民進黨台南市長初選民調昨日晚間登場，而「我是小生」昨日上午10時就在社群喊話「今天肯定是俊憲贏，沒贏我在台南火車站前用O眼榨甘蔗汁請大家喝，每杯350cc，台南市民自帶環保杯加贈50cc」，引起網友大量朝聖，甚至他還貼出一張甘蔗圖問「甘蔗選這根可以嗎」。

不過，妃憲大戰今日出爐，確定陳亭妃民調險勝林俊憲，也讓外界敲碗「我是小生」是否會兌現承諾。對此，他在社群喊話「訂好了，1/17星期六14:00，台南後火車站前大遠百廣場，龍眼甘蔗青，台南甜，蜜是用龍眼蜜，每杯600cc，加量給大家，總共200杯，發完為止」。

















